SVW hat vorderes Drittel im Blick

Der SV Waldhausen um seinen Trainer Jens Rohsgoderer haben vor dem Start in die Fußball–Landesliga wieder manche auf dem Zettel. Nach der vergangenen starken Runde gilt der SVW auch in dieser Runde wieder als heißer Anwärter auf die Spitzenplätze in der Liga. Der Coach indessen dämpft die Erwartungen.

„Für uns steht weiter das Etablieren und Bestätigen unserer Leistungen im Vordergrund und daher wollen wir natürlich wieder im vorderen Drittel landen. Das wird meiner Meinung nach schwer genug.“ Die Liga sei wieder eng und ausgeglichen. „Daher gilt es gleich von Beginn an Punkte zu holen.“ Mit der Vorbereitung ist Rohsgoderer „sehr zufrieden“. Nicht nur die Trainingsbeteiligung gefällt dem Coach, der seit 2015 das Sagen beim SVW hat, auch die Testspiele stimmen ihn durchaus optimistisch. „Es macht Spaß.“ Weil eben alles nach Plan läuft und bislang die Vorbereitung ohne Verletzungen über die Bühne gegangen ist. „Auch wenn die Duelle gegen die beiden Verbandsligisten Dorfmerkingen (0:1) und Hofherrnweiler (1:2) verloren gingen, bin ich sehr zufrieden“, sagt der Coach: „Da hat uns ein wenig die Cleverness gefehlt.“ Darum sollte es auch in beiden jüngsten Testspielen gehen. „Tempo, Physis, Cleverness und Abläufe“, waren die Punkte, die das Trainerteam in diesen beiden Duellen gegen Dorfmerkingen und die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach auf dem Zettel hatten. „Wir hätten gegen die TSG sicher ein Remis verdient gehabt, aber das Ergebnis ist in Testspielen sowieso sekundär.“ In den ersten beiden Runden im WFV–Pokal hat das Ergebnis gepasst. „Da hat uns die Lockerheit gefehlt und da haben wir uns durchgebissen.“ Mit dem 2:0 über den Landesliga–Aufsteiger FC Srbija Ulm und dem 3:2–Sieg über den Verbandsliga–Absteiger SC Geislingen hat der SVW das Ticket für die dritte Runde dennoch gelöst.

Hier wartet am Mittwoch, 23. August kein Geringerer als der VfR Aalen zum Stadtduell um den Einzug in die nächste Runde des Verbandspokals. „Das ist ein schönes Bonbon für meine Mannschaft und ein tolles Highlight. Das nehmen wir auf jeden Fall mit und das sorgt vielleicht auch für den einen oder anderen Prozentpunkt Motivation mehr in der Vorbereitung.“

Ein anderes Derby wartet dann in der Liga bereits am dritten Spieltag, das Duell gegen den SV Neresheim. „Natürlich will man ein Derby immer gewinnen.“ Zuletzt verlor der SVW in der vergangenen Runde beide Duelle. Das soll natürlich in dieser Runde nicht wieder passieren. Zudem gehört das Spiel gegen Neresheim zu den wichtigen ersten fünf Spielen der Runde. Nach diesen lässt sich bekanntlich eine erste vorsichtige Tendenz für den möglichen Rundenverlauf ableiten. „Aktuell sind alle Spieler fit und ich gehe sehr optimistisch in die neue Saison“, gibt Rohsgoderer Einblicke in seine aktuelle Gefühlslage: „Das kann aber natürlich nach einem Training vielleicht schon wieder ganz anderes aussehen.“

Für den Coach des SV Waldhausen stehen drei Teams auf dem Zettel für den möglichen Aufstieg in die Verbandsliga: Donzdorf, Türk Spor Neu–Ulm und Bad Boll. „Du musst jeden Spieltag ans Limit gehen“, schickt er daher voraus.