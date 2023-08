SVW–Akteur Mayer: „Nach zwei Niederlagen wollen wir uns natürlich revanchieren“

Er ist ohne Frage zuständig für die Tore beim Fußball–Landesligisten SV Waldhausen. In den ersten beiden Saisonspielen gegen Donzdorf und Kirchheim blieb er allerdings ohne eigenen Treffer. Dass er besser kann, das hat er in der vergangenen Runde mit seinen 22 Toren und 15 Assists eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Interview spricht der 32 Jahre alte Stammspieler des SV über das anstehende Derby gegen den SV Neresheim an diesem Samstag (15.30 Uhr, Kampa–Sportpark Waldhausen).

Kevin, bereits am dritten Spieltag der Landesliga wartet das Derby gegen Neresheim. Wie groß ist die Vorfreude?

Derbys sind die geilen Spiele. Da freut man sich immer drauf. Aufgrund der vergangenen Saison haben wir gegen Neresheim noch etwas gutzumachen. Nach zwei Niederlagen wollen wir uns natürlich revanchieren.

Neresheim ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Was sagt das für Samstag aus?

Man weiß selber, egal wie die Spiele vorher waren, im Derby ist immer alles möglich. Egal, wie man in die Saison gestartet ist. In so einem Spiel kann man eher wieder was gutmachen. Deswegen wird Neresheim sicher besonders heiß auf das Spiel sein. Die darf man auf keinen Fall unterschätzen.

Der Auftakt des SV Waldhausen ist mit einer bitteren Niederlage (0:1) gegen Donzdorf und einem Sieg in letzter Minute (3:2) gegen Kirchheim nicht ganz perfekt verlaufen. Was hat der Sieg am vergangenen Spieltag freigesetzt?

Der Glaube ist zurück. Die Niederlage gegen Donzdorf war unglücklich und da waren die Köpfe schon unten. Daher war es wichtig trotz des Rückstandes in Kirchheim und einem schwachen Spiel am Ende eine Willensleistung zu zeigen. Da hat jeder gemerkt, dass es funktioniert, wenn man will. Die erste Halbzeit in Kirchheim war ganz schwach und da lagen wir verdient zurück. Jedem muss jetzt bewusst sein, dass wir durch Wille und Einsatz jedes Spiel in der Landesliga gewinnen können. Wir haben genug Qualität im Kader.

Hat sich etwas verändert in der Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Runde?

Eigentlich nicht viel, aber wir brauchen noch ein oder zwei Wochen. Wir sind noch nicht richtig angekommen in der Saison.

Auch Sie haben bislang noch nicht getroffen. Haben Sie dafür eine Erklärung?

In der vergangenen Runde war es genauso, da habe ich auch ein paar Spiele bis zum ersten Treffer gebraucht. Ich bin nicht mehr der Jüngste und ich brauche von der Fitness eben ein oder zwei Wochen mehr. Zudem habe ich mich gegen Kirchheim verletzt.

Was ist passiert und können Sie im Derby überhaupt spielen?

Ich bin umgeknickt und jetzt müssen wir im Abschlusstraining mal schauen, ob es geht. Ich hoffe, dass ich spielen kann. Schließlich ist Neresheim ein Gegner, gegen den ich gerne treffe. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn das 3:2 in der 90. Minute am Samstag im Derby von mir erzielt wird.