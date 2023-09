SV Waldhausen mit enorm viel Effizienz

Der SV Waldhausen gewinnt das Auswärtsspiel bei hochsommerlichen Temperaturen mit 2:1 bei der SSG Ulm und feiert damit den dritten Sieg in Folge.

Das Spiel begann direkt mit einer Großchance für die Ulmer. Nach einem weiten Einwurf zog ein Ulmer freistehend aus etwas mehr als 16 Metern ab, Stylianos Tentonis im Tor des SVW war jedoch direkt auf Betriebstemperatur und lenkte den Ball noch an den Pfosten, von wo er ihn ihm nachfassen dann sicher hatte. Auch in der Folge bestimmten die Ulmer das Spielgeschehen und wurden vor allem durch Eckbälle immer wieder gefährlich.

Führung durch Sonntagsschuss

Waldhausen zeigte sich enorm effizient und erzielte direkt mit der ersten Torchance die Führung. Einen weiten Ball von Michael Schiele schoss Eric Schönherr wunderschön aus gut 20 Metern ins rechte Toreck zur etwas überraschenden Führung für die Schwarz–Gelben (42.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Denkbar schlechter Start in die zweite Hälfte

Waldhausen erwischte einen denkbar schlechten Start in die zweite Hälfte und musste in der 50. Minute den Ausgleich hinnehmen. Ein Eckball von Philipp Strobel flog an Freund und Feind vorbei und landete direkt im Tor des SVW Gehäuse. In der Folge neutralisierten sich beide Teams und das Spielgeschehen war geprägt von vielen Fouls, vor allem von Seiten der Ulmer. Die nächste Großchance hatten jedoch wieder die Ulmer zu verzeichnen. Ein Ulmer war nach einem langen Ball frei auf der linken Seite durch, scheiterte mit seinem Abschluss aber am stark aufgelegten Tentonis. Waldhausen zeigte sich wiederum enorm effizient und erzielte mit der nächsten Chance den erneuten Führungstreffer. Michel Wegele schlug einen langen Ball auf den durchgestarteten Uhl, welcher die Kugel hervorragend annahm und vor dem gegnerischen Torhüter cool zur 2:1 Führung einschob (78.). Ab diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Waldhäuser auf die Defensive und ließen durch starke Abwehrarbeit des gesamten Teams nichts nennenswertes mehr zu. Nach 95 Minuten beendete der gut leitende Unparteiische Felix Braun die Partie und natürlich war die Freude über den dritten Sieg in Folge beim SV Waldhausen riesig. Waldhausen freut sich nun auf das anstehende Ostalb–Derby gegen den TSGV Waldstetten am kommenden Samstag im heimischen KAMPA–Sportpark.

SVW: Tentonis, Dolderer, Wegele, Schiele P. (75. Selimi), Mayer (63. Petrov), Janik (75. Weiß), Bühler, Schönherr, Schiele M. (67. Yasar), Michel, Uhl (90. May)