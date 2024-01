Spendenaktion für Ecuador war ein voller Erfolg

Die Spendenaktion von Eugenie Andres ist wieder ein großer Erfolg geworden: Stricksets brachten 2315 Euro für ein soziales Projekt für Indigene in Ecuador. Im inzwischen vierten Jahr hatte die Waldhäuserin ihre Benefizaktion „Ein Tuch für …“ gestartet (wir haben berichtet).

Der Anstoß dafür kam diesmal von Eugenies Andres’ Neffen Jannik Riedler, der im Rahmen des freiwilligen Dienstes „weltwärts“ nach Ecuador entsandt wurde. Dort, im Kanton Ibarra nördlich der Hauptstadt Quito, unterstützt er 23 indigene Familien dabei, einen autonomen Raum für die Vermarktung ihrer Waren zu schaffen. Weil die Bauern den Berichten zufolge auch von den lokalen Behörden ungerecht behandelt werden, ist so das Projekt „Ayllu Kurikancha“ entstanden.

An diesem Ort können die indigenen Kichwa-Familien nicht nur ihre Bio-Waren zu fairen Bedingungen verkaufen, sondern es soll auch ihre Kultur weitergegeben werden.

Die Kinder können zum Beispiel in einem naturnahen Kindergarten aufwachsen. Um den Jüngeren eine noch bessere Bildung zu ermöglichen, soll demnächst sogar eine kostenlose und frei zugängliche Bibliothek gebaut werden. Einen Raum gibt es auch schon: Im nach Kichwa-Standards gebauten Samenhaus soll eine kleine, gemütliche Bibliothek entstehen.

Dafür fehlen aber momentan noch Fenster, eine Tür, Möbel und weitere Bücher. Die Umsetzung wird also einige Monate in Anspruch nehmen. Daher war die Spende hoch willkommen. Denn dann wird es einen Rückzugsort und Leseraum für die Kinder in Ibarra, Ecuador, geben.