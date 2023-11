Ostalb-Derby wartet auf Neresheim

Nach der aufopferungsvollen Mannschaftsleistung und dem 1:0-Auswärtssieg am vergangenen Samstag beim SC Geislingen wartet an diesem Samstag der FC Blaubeuren im heimischen KAMPA-Sportpark auf den SV Waldhausen (14.30 Uhr).

Wenn Knut Krimmer die Partie der beiden Teams am Samstag anpfeift, heißt es Platz zwei gegen Platz vier. Aktuell trennen Waldhausen und Blaubeuren vier Zähler, weshalb das Team von Trainer Jens Rohsgoderer mit einem Sieg zu dem Team von der Schwäbischen Alb aufschließen könnte. Das diese Aufgabe alles andere als einfach wird, zeigt der bisherige Saisonverlauf der Gäste.

Blaubeuren ist seit sechs Partien ungeschlagen und setzte durch Siege wie gegen Donzdorf und Bad Boll deutliche Ausrufezeichen. Nachdem sich Blaubeuren in der vergangenen Saison einzig durch den Relegationsplatz in der Liga halten konnte, erfolgte diesen Sommer ein großer Umbruch im Verein. Viele Spieler verließen den Verein und wiederum viele neue Spieler stießen dazu. Geschmerzt haben wird den Blaubeurer vor allem der Abgang von Daniel Fernandes (15 Tore, sechs Vorlagen), der sich dem Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd angeschlossen hat.

Auf der Gegenseite konnte man Spieler wie Vencel Kozul, Josip Santic und Nikola Sunjic verpflichten, die allesamt bereits Erfahrungen in der kroatischen dritten Liga sammeln durften. Treu geblieben ist den Blaubeurern ihr Angreifer und Kapitän Filip Lijesnic, der in dieser Saison bereits acht Treffer erzielen konnte. In den beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison waren jeweils komplett unterschiedliche Spielverläufe geboten. Auswärts verlor Waldhausen nach einer schwachen ersten Hälfte, das Rückspiel im heimischen Sportpark konnte aber gewonnen werden. Demnach dürfen sich die Zuschauer am Samstag auf eine spannende Partie freuen, wenn eine der besten Offensiven der Liga (Blaubeuren) auf eine der besten Defensiven der Liga (Waldhausen) trifft.

Ostalb-Derby steht an

In der Fußball-Landesliga bittet der TSGV Waldstetten an diesem Sonntag (14.30 Uhr) zum Ostalb-Tanz. Zu Gast sein wird der SV Neresheim im Stadion „Auf der Höhe“.

Dass sich diese beiden Mannschaften am zwölften Spieltag tendenziell nach unten orientieren müssen, das hätten sich die Verantwortlichen der beiden Klubs vermutlich anders vorgestellt, vor allem aber anders gewünscht. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie konnten die Waldstetter zumindest etwas durchschnaufen, haben mit nunmehr 15 gesammelten Zählern jedoch lediglich drei Punkte Vorsprung vor der roten Zone der Tabelle. Dort steht der SVN, die Mannschaft von Andreas „Bobo“ Mayer, mit zwölf gesammelten Zählern.

Zuletzt wechselten sich Siege und Niederlagen bei den Neresheimern in regelmäßigen Abständen ab. Der TSGV hofft, dass es in diesem Rhythmus weitergeht, siegte der SVN doch am vergangenen Spieltag mit 3:2 gegen die SSG Ulm. Ousman Bojang sorgte für den siegbringenden Treffer, knapp zehn Minuten vor Spielende. „Neresheim ist eine Mannschaft, die auf Fehler lauert und dann blitzschnell und sehr gut umschaltet. Darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Waldstettens Sportlicher Leiter und Mittelfeldstratege, Lukas Hartmann. Dazu verfüge der kommende Gegner über eine Reihe qualitativ sehr starker Spieler, auf die der TSGV gefasst sein müsse.

Auffällig beim kommenden Gast: Vier Siegen stehen sieben Niederlagen entgegen, kein einziges Unentschieden gab es bislang. Dazu weist die Mayer-Elf mit 27 Gegentreffern die zweitschwächste Defensive der Liga auf, mit 15 erzielten Toren die drittschwächste Offensive. „Dazu muss man aber auch sagen, dass Sven Lukina erst jetzt wieder auf der Bank gesessen hat. Sein Fehlen hat sich beim SVN natürlich bemerkbar gemacht“, zeigt sich Hartmann im Bilde beim Gegner. Ob er selbst wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss. Mittrainiert hatte er nach seiner Verletzung wieder. „Vielleicht reicht es zumindest für den Kader“, sagt er selbst. Marcel Waibel und Chris Baumgartner werden weiterhin fehlen, angeschlagen sind noch Felix Bauer und Liandro Cudazzo.

Die Waldstetter waren in den vergangenen Wochen nicht immer zufrieden mit ihren Resultaten, doch zusammengefasst lässt sich sagen, dass sie seit fünf Spielen ungeschlagen sind. Vor allem in den jüngsten beiden Partien, haben sie dem Verletzungspech getrotzt und sind souverän aufgetreten. Melih Furkan Zenen, der in den großen Fußstapfen des verletzten Marcel Waibels wandern muss, hatte in den vergangenen beiden Partien jeweils einmal getroffen, was wichtig für die Mannschaft gewesen ist ‐ und für die junge Offensivkraft natürlich ebenfalls. „Er ist ein überragender Typ und auf dem Trainingsplatz hat er das schon häufig gezeigt. Schön, dass es jetzt auch in den Spielen funktioniert“, freut sich Hartmann über die Entwicklung seines Mitspielers. „Wenn wir so auftreten wie zuletzt, diese Leistungen wieder auf den Rasen bekommen, dann haben wir gute Karten, auch gegen Neresheim etwas zu holen“, blickt Hartmann voraus. Waldstetten scheint gerüstet für dieses Ostalb-Duell.