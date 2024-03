Landesliga-Vorschau: SV Nereheim kann die Abstiegsränge verlassen - Erstes Heimspiel für den SV Waldhausen

Der SV Waldhausen empfängt im ersten Heimspiel des neuen Jahres den VfL Kirchheim. Anpfiff der Partie am Samstag ist um 15 Uhr.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer den Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende knapp mit 1:2 beim Donzdorfer JC verloren hat, wollen es die Schwarz-Gelben gegen den VfL Kirchheim besser machen. Der VfL hatte im Januar ein doppeltes Trainer-Aus verkündet, weshalb kurz vor Rückrundenauftakt der bisherige Co-Trainer Felix Lache und Spieler Tobias Heim die Mannschaft übernommen haben.

Deutlicher Sieg für Kirchheim

Zusätzlich konnte der Verein Meksud Colic vom Ligakonkurrenten TSV Bad Boll als Spieler sowie Athletiktrainer verpflichten. Der VfL gewann am vergangenen Wochenende gegen den Mit-Aufsteiger MTV Stuttgart 4:1. Colic steuerte prompt zwei Treffer bei. Durch den Sieg rücken die Kirchheimer wieder etwas näher an das rettende Ufer heran und werden dadurch sicherlich mit ordentlich Rückenwind auf das Härtsfeld reisen. Waldhausen will sich von der knappen Auftaktniederlage sowie der momentan dünnen Personalsituation jedoch nicht unterkriegen lassen und es ähnlich gut wie im Hinspiel machen. Dieses gewann der SVW nach zwischenzeitlichem Rückstand am Ende noch mit 3:2. Es war der erste Sieg in dieser Saison.

Wichtiges Spiel für den SV Neresheim

Am Sonntag kann Fußball-Landesligist SV Neresheim nach Monaten wieder die Abstiegsränge verlassen. Dafür müssen aber drei Punkte beim MTV Stuttgart her. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Verletzungen und Grippe hemmten den Trainingsbetrieb der Klosterstädter unter der Woche. Möchte man die Abstiegsränge verlassen, muss die Mannschaft als geschlossene Einheit auftreten. Der MTV Stuttgart hat sein Rückrundenauftaktspiel gegen Kircheim/Teck mit 1:4 verloren. Wie SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer betont, stehe am Sonntag ein ganz wichtiges Spiel an. „Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels. Dementsprechend hoffe ich, dass meine Mannschaft alles rausholt, um die Punkte mitzunehmen. Es ist ärgerlich, dass wir auf den einen oder anderen Spieler verzichten müssen.“ Im Hinspiel kassierte der SV Neresheim eine unnötige 1:3-Heimniederlage.