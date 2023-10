Landesliga-Spitzenspiel in Waldhausen

An diesem Samstag steht in Waldhausen das Spitzenspiel in der Landesliga an. Der Tabellendritte SV Waldhausen empfängt den Tabellenzweiten TSV Bad Boll. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Bad Boll hat die stärkste Offensive der Liga

Beide Mannschaften sind stark in die Saison gestartet. Die Gäste aus Bad Boll haben 19 Punkte nach acht Spielen gesammelt und rangieren auf dem zweiten Platz. Der SV Waldhausen hat zwei Punkte weniger auf dem Konto und belegt Rang drei. Mit 26 Treffern hat der TSV Bad Boll die stärkste Offensive der Liga. Elf der 26 Treffer hat dabei David Govorusic erzielt. Am vergangenen Spieltag erzielte der Stürmer beim 4:1-Erfolg gegen den MTV Stuttgart dabei alle Tore. Auf ihn muss der SVW somit besonders aufpassen. Im Mittelfeld ziehen die erfahrenen Spieler Sven Sönmez und Yasin Ceküz die Fäden. Verzichten müssen die Boller allerdings auf Defensivmann Nick Strohmaier. Im Spiel gegen den MTV Stuttgart sah er die Rote Karte.

Mit lediglich acht Gegentoren stellt der SV Waldhausen die zweitbeste Abwehr der Liga. Einzig Spitzenreiter FC Esslingen hat einen Gegentreffer weniger kassiert. Gegen Bad Boll kommt auf die SVW-Abwehr Schwerstarbeit auf. Dennoch wird das Team von Trainer Jens Rohsoderer mit breiter Brust ins Spiel gehen, denn seit sieben Spielen ist man unbesiegt. In den vergangenen vier Partien gegen Bad Boll gab es aus Sicht des SVW drei Siege und eine Niederlage. Die Fans im Kampa-Sportpark können sich auf ein sicherlich sehr spannendes Spiel freuen.

Neresheim reist zum Aufsteiger Kirchheim/Teck

An diesem Sonntag ist Fußball-Landesligist SV Neresheim zu Gast beim Aufsteiger VfL Kirchheim/Teck. Spielbegeginn ist um 16 Uhr.

Nach der mehr als ärgerlichen Niederlage in der Vorwoche, möchte die Mannschaft von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer die vollen Punkte einfahren. Personell stehen die Klosterstädter nach den zwei roten Karten in der Vorwoche stark dezimiert da, wollen aber keine Ausreden gelten lassen. Die Ausgangslage ist klar, aktuell steht der SVN mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz. Kirchheim/Teck, mit dem Sieg in der Vorwoche, rangiert auf Platz zehn mit acht Punkten. Bei einem Sieg können die Klosterstädter an Kirchheim/Teck vorbeiziehen. Dazu Trainer Andreas Bobo Mayer: „Kirchheim/Teck ist nach dem Sieg gegen Geislingen besonders motiviert, nachzulegen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie genauso über die gesamte Spielzeit auftritt wie in der zweiten Halbzeit gegen Donzdorf. Da haben wir so gespielt wie ich es mir vorstelle. Personell wird es langsam eng, da wir wieder zwei Spieler ersetzen müssen.“