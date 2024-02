„Kunst & Kreatives“ am 9./10. März in Bürgerhaus Aalen

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Netzwerk „Kreativzeit Waldhausen“ einen Kunst- und Kunsthandwerksmarkt. Er findet am Wochenende 9./10. März im Bürgerhaus Aalen-Waldhausen statt und ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Laut Ankündigung des Veranstalters präsentieren auch dieses Mal 13 Ausstellerinnen und Aussteller ihr Können vor und bieten Selbstgemachtes zum Verkauf an. Besucherinnen und Besucher finden Malerei, Getöpfertes, Geklöppeltes, Holzarbeiten, Genähtes, Gestricktes, Schmuck, Kerzen, Upcycling und vieles mehr vor. „Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, neben den schon altbewährten Ausstellern neue Kunstschaffende zu gewinnen, die ihre Werke dem breiten Publikum vorstellen wollen“, wird Mario Vetter, einer der Mitinitiatoren des Netzwerks, in der Pressemitteilung zitiert.

An beiden Ausstellungstagen werden durch die Eltern der Kinder des Kindergartens und der Grundschule in Waldhausen Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Kaltgetränke angeboten.