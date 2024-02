Mit voller Vorfreude und Entschlossenheit startet der SV Waldhausen in die Vorbereitung auf die Landesliga-Rückrunde.

Weichen für die neue Saison werden gestellt

Gleichzeitig stellt der Verein erfolgreich die Weichen für die neue Saison. Der langjährige Trainer Jens Rohsgoderer wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren, und mit der Verlängerung von Co- und Torwarttrainer Thomas Adametz setzt der Verein auf Kontinuität und Erfahrung im Trainerstab. Die Entscheidung, mit Jens Rohsgoderer in die neunte Saison zu gehen, unterstreicht das Vertrauen des SV Waldhausen in die Kompetenz des Trainers und den damit verbundenen erfolgreichen Werdegang der Mannschaft. Der langjährige Zusammenhalt zwischen dem Verein und Rohsgoderer hat nicht nur zu sportlichem Erfolg geführt, sondern auch zu einer starken und eingeschworenen Mannschaft.

Harald Drabek und Michael Weber sind sehr zufrieden

Sportvorstand Harald Drabek und Abteilungsleiter Michael Weber zeigen sich sehr zufrieden mit den Verlängerungen von Rohsgoderer und Adametz. „Die Kontinuität im Trainerstab ist für uns von großer Bedeutung. Mit Jens Rohsgoderer und Thomas Adametz haben wir erfahrene Köpfe, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passen“, betont Drabek.

Die Freude über die erfolgreichen Verlängerungen beschränkt sich nicht nur auf die Trainerseite. Auch Spielleiter Ralf Wesiak wird ein weiteres Jahr dem SVW treu bleiben.

Sportvorstand Drabek gibt einen Ausblick auf weitere Verhandlungen: „Wir sind in intensiven Gesprächen mit unseren Spielern, um auch auf dem Spielfeld eine starke Basis für die nächste Saison zu schaffen“.

Test gegen Hofherrnweiler

An diesem Samstag steht für den SV Waldhausen das nächste Testspiel an. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz geht es gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Spielbeginn ist um 12 Uhr.