Grundschule Waldhausen freut sich auf die Schul–Tanz–Begegnung

Die Schul–Tanz–Begegnung findet am Dienstag, 18. Juli, in der Stadthalle in Aalen statt.

Daran nehmen nicht nur Schülerinnen und Schüler aus dem Ostalbkreis teil, sondern sie kommen auch aus dem ganzen Land. Aus Sindelfingen ebenso wie aus Friedrichshafen oder aus Fridingen an der Donau. Aus dem Ostalbkreis sind das Theodor–Heuss–Gymnasium Aalen, die Kocherburgschule Unterkochen, die Alemannenschule Hüttlingen, die Realschule Bopfingen und die Grundschule Waldhausen vertreten. Allein letztere stellt 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist mehr als ein Drittel ihrer 90 Schülerinnen und Schüler.

Die Schul–Tanz–Begegnung soll zeigen, was idealerweise geschehen kann, wenn Musik und Tanz an Schulen zusammenkommen. Und da kann die Grundschule Waldhausen einiges vorweisen, wie Rektor Dietmar Hahn stolz berichtet. In der Ganztagesschule, die sich inzwischen gut etabliert habe, sind montags, dienstags und donnerstags 64 Kinder angemeldet, was nach seinen Angaben bereits ein hoher Prozentsatz ist. Für sie gibt es an den jeweiligen Nachmittagen nicht nur eine Lernbetreuung, sondern auch verschiedene kreative Angebote. Die Palette der Arbeitsgemeinschaften reicht dabei von Theater, Tanz, Lesen und Vorlesen über Märchen, Trommeln und Samba bis zu „Musik macht Spaß“. Es gibt einen Förderkurs Mathematik/Deutsch, eine Bläserklasse und Ringen oder Spiele. Die Kinder können den Umgang mit dem Tablet lernen oder erhalten Geigen– oder Flötenunterricht. Und das alles gratis. „Mit diesem breit gefächerten Angebot sind wir ganz oben und spielen in der Champions League“, ist der Rektor überzeugt.

Er sieht seine Schule folglich gut vorbereitet für die Teilnahme an der Schul–Tanz–Begegnung. Auftreten werden aus Waldhausen zwölf Tänzerinnen und Tänzer, sechs Trommler, vier Streicher und der 18 Köpfe zählende Schulchor zum Titel „Little Amadeus“ von Heinz Rudolf Kunze.

Schul-Tanz-Begegnung