Für Waldhausen steht das Ostalb–Duell an

Nach dem 2:1–Auswärtssieg am vergangenen Wochenende empfängt der SV Waldhausen an diesem Samstag um 15.30 Uhr den TSGV Waldstetten im heimischen KAMPA–Sportpark. Bei dem knappen Erfolg des SVW gegen die SSG Ulm bewies das Team von Trainer Jens Rohsgoderer höchste Effizienz, so erzielte man aus wenigen Torchancen zwei Tore und fuhr somit den dritten Sieg in Serie ein. Mit dem TSGV Waldstetten empfängt der SVW einen Gegner, dem man sich in der Landesliga bisher noch nicht geschlagen geben musste, allerdings konnten die Schwarz–Gelben in der bisherigen Landesliga–Historie auch noch nicht gegen das Team von Trainer Bernd Maier gewinnen. In bislang allen vier Begegnungen trennte man sich Unentschieden und teilte sich somit die Punkte. Diese Statistik möchte der SVW am Samstag allerdings ändern und endlich die ersten drei Punkte gegen das Team aus dem Gmünder Raum einfahren.

Waldhausens Gegner hat vier Punkte gesammelt

Waldstetten startete bisher recht solide in die Saison und holte aus den ersten vier Partien vier Zähler. Gleich am ersten Spieltag trafen die Löwen auf den Titelkandidaten Türk Spor Neu–Ulm, von dem man sich mit einem 1:1 trennte. Es folgte ein Sieg über den TSV Buch, sowie zwei Niederlagen gegen den TSV Bad Boll und den Aufsteiger MTV Stuttgart. Mit dem TSGV Waldstetten erwartet den SVW ein spielstarker Gegner mit hoher individueller Klasse. Das Team um Kapitän Jonas Kleinmann spielt zudem schon seit mehreren Jahren größtenteils zusammen und konnte im Sommer mit Chris Baumgartner und Mario Schmid nochmals Spieler mit Landesliga–Erfahrung dazu gewinnen. Allerdings verließ den TSGV mit Simon Fröhlich auch eine wichtige Stütze im Abwehrzentrum.

Waldhausen möchte nachlegen

Nach dem dritten Sieg in Folge will der SVW am Samstag natürlich nachlegen und den zweiten Heimsieg in dieser Saison einfahren. Ein weiterer Dreier in dieser frühen Phase der Saison wäre enorm wichtig, um mit dem Tempo der hervorragend gestarteten Teams aus Esslingen und Bad Boll Schritt zu halten. Aufgrund der bisherigen Statistik werden die Zuschauer mit einer engen Partie rechnen müssen, mit dem hoffentlich besseren Ende für das Team vom Härtsfeld.