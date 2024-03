Dem SV Waldhausen ist nach einer Niederlage und zuletzt zwei Unentschieden der erste Sieg in 2024 gelungen. Mit 4:1 besiegte das Team von Trainer Jens Rohsgoderer die SSG Ulm und sammelte die Zähler 33 bis 35.

Ulm hat die erste Chance

Die Gäste aus Ulm hatten bereits in der dritten Spielminute die erste gute Chance zu verzeichnen, jedoch hämmerte Strobel das Spielgerät aus kurzer Distanz über das Tor. Mit zunehmender Spieldauer fand Waldhausen auch in die Partie und kam durch Mayer und Uhl zu den ersten beiden Torchancen. Kurz vor der Pause belohnten sich die Schwarz-Gelben für ihren Aufwand. Der an diesem Tag überragend aufspielende Fabian Weiß spielte einen Pass in die Spitze auf Luca Uhl, der mit seinem Querpass auf Selimi zunächst scheiterte, den Rebound jedoch anschließend zum erlösenden 1:0 für die Hausherren ins Tor schlenzte (43.).

Fabian Weiß nicht zu stoppen

Nach der Pause erzielte durch einen direkt verwandelten Freistoß von Fabian Weiß das 2:0 (51.). Anschließend sorgte kurzzeitig einsetzender Graupel sowie Blitz und Donner für eine zehnminütige Spielunterbrechung. Kurz nach Wiederanpfiff setzte sich Philipp Strobel auf der Außenbahn zu einfach durch und seine Hereingabe verwertete Niklas Kraus zum Anschlusstreffer für die Gäste (58.). Waldhausen ließ sich davon nicht verunsichern. In der 68. Minute schwächten sich die Ulmer in Person von Benedikt Walter durch eine Gelb-Rote-Karte selbst. Waldhausen bestrafte dies umgehend und erzielte in der 72. Minute das 3:1. Erneut war es Weiß, der sich im Mittelfeld durch setzte, sodass der Ball zu Flamur Selimi sprang, der den gegnerischen Torhüter aus kurzer Distanz tunnelte und somit den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte. In der 88. Minute machte der SVW den Deckel drauf und beseitigte alle Bedenken. Wiederum war es Fabian Weiß, der mit seiner Freistoßflanke den eingelaufenen Mayer fand, der das Spielgerät per sehenswertem Kopfball über den gegnerischen Torhüter lupfte.