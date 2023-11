Eine geschlossene Mannschaftsleistung beschert Waldhausen den Sieg

Der SV Waldhausen hat sein Heimspiel gegen den FC Blaubeuren durch eine erneut geschlossene und disziplinierte Mannschaftsleistung verdient mit 2:0 gewonnen.

Waldhausen war von Beginn an hellwach und ließ gegen die auswärts noch ungeschlagenen Blaubeurer in der gesamten Partie nahezu nichts zu. Im ersten Durchgang hatte Waldhausen bereits zwei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, allerdings standen der Pfosten und der Blaubeurer Schlussmann im Weg. In der 20. Minute zirkelte Fabian Weiß einen Freistoß aus etwa 20 Metern über die Mauer und traf dabei den Pfosten, von wo der Ball ins Aus sprang. Die nächste gute Möglichkeit hatte Kevin Mayer, als er einen Pass von Luca Uhl in den Lauf bekam, mit seinem Abschluss dann aber am Blaubeurer Torhüter scheiterte.

Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Geislingen erwischte der SVW nach dem Seitenwechsel erneut einen Start nach Maß. In der 47. Spielminute zeigte der gut leitende Unparteiische Knut Krimmer nach einem Handspiel eines Blaubeurers im Sechzehner auf den Punkt. Mayer nahm sich der Verantwortung an und versenkte die Kugel souverän zum 1:0 für Schwarz-Gelb.

Nur 14 Minuten später erhöhte der SVW nach schönem Zuspiel von Mayer auf Weiß auf 2:0 (61.). Mayer setzte sich im Sechzehner gekonnt durch, nahm den Blick hoch und spielte die Kugel an den am langen Pfosten stehenden Weiß, welcher das Leder nur noch über die Linie drücken musste. In der Folge verteidigte Waldhausen bei einsetzendem Nieselregen souverän und hielt die spielstarken Blaubeurer weit weg vom eigenen Kasten.

Kurz vor Ende der Partie hatte Waldhausen die Chance auf die Vorentscheidung. Petrov und Dolderer spielten sich auf der rechten Seite durch und letzterer fand mit seinem Pass in die Mitte den am langen Pfosten mitgelaufenen Schönherr, der mit seinem Schuss aber am gut reagierenden Blaubeurer Torhüter scheiterte. Im Gegenzug hätte es dann nochmals spannend werden können, als Blaubeuren seine erste wirkliche Chance der Partie hatte. Durch einen Pass in die Tiefe stand ein Blaubeurer plötzlich frei vor Tentonis, welcher jedoch auf dem Posten war und souverän parierte. Am Ende gewinnt der SV Waldhausen verdient gegen die seit sechs Spielen ungeschlagenen Blaubeurer und ist durch die drei Punkte bis auf einen Punkt auf das Team von der Schwäbischen Alb herangerückt. Am kommenden Wochenende trifft das Team von Trainer Jens Rohsgoderer auswärts am Sonntag auf den 1. FC Germania Bargau.

SVW: Tentonis - Dolderer, Weber, Herkommer, Yasar (86. Wegele), P. Schiele (82. Schönherr), Mayer (73. Selimi), Bühler, Michel, Uhl (80.), Weiß (90.+3 Bangura)