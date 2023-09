Effektive Waldhäuser feiern den ersten Sieg gegen Waldstetten

Der SV Waldhausen hat das Ostalb–Duell in der Landesliga mit 4:2 gegen den TSGV Waldstetten gewonnen. Für die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer war es nach zuvor vier Untenschieden in Serie, der erste Landesliga–Sieg. Entscheidend waren die ersten Minuten nach Wiederanfpiff. Beim Stande von 1:0 für Waldhausen traf Waldstetten nur die Latte. Praktisch im Gegenzug erhöhte der SVW dann auf 2:0.

Waldstetten hat zu Beginn mehr vom Spiel — doch Waldhausen macht das 1:0

Bei sommerlichen Temperaturen hatte Waldstetten in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Doch das erste Tor erzielte Waldhausen. Löwen–Torhüter Felix Beyerle parierte den ersten Schuss noch, allerdings konnte er den Ball nicht festhalten. Stürmer Kevin Mayer reagierte am schnellsten und traf zur etwas überraschenden 1:0–Führung. „In den ersten 20 Minuten hatten wir unheimliche Schwierigkeiten gehabt, Waldstetten ist sehr gut in die Räume gekommen und hat das Mittelfeld dominiert. Wir hatten nahezu keinen Zugriff. Trotzdem sind wir dann mit 1:0 in Führung gegangen“, berichtet Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit spielte sich vieles im Mittelfeld hab, gefährliche Chancen wurden nicht kreiert. In der 36. Minute tankte sich Nico Waidmann über rechts durch. Doch SVW–Schlussmann Dennis Wille parierte problemlos. Kurz vor der Pause baute die Rohsgoderer–Truppe nochmals Druck auf. Luca Uhl scheiterte an Keeper Beyerle (43. Minute). Sekunden später ging der Abschluss von Oguz Yasar klar am Tor vorbei. In der Nachspielzeit gab es dann nochmals Eckball für Waldhausen. Den Kopfball von Mayer konnte Beyerle glänzend parieren. So stand es zur Pause 1:0 für Waldhausen.

Turbulente Sekunden nach Wiederanpfiff

Eine Menge los war dann unmittelbar nach Wiederanpfiff. Waldstetten startete schwungvoll und bekam links am Sechzehner einen Freistoß zugesprochen. Mario Schmid nahm sich der Sache an und schoss das Leder an die Latte. Sekunden später landete der Ball auch an der Latte des TSGV–Gehäuse, allerdings ging er zurück ins Spielfeld. Eric Schönherr traf zum 2:0 für die Gastgeber. „Wenn wir beim Freistoß das 1:1 machen, reden wir am Ende vielleicht über ein anderes Ergebnis. Das zweite Gegentor war schon ein Nackenschlag, den wir erstmal verdauen mussten“, berichtete Löwen–Coach Bernd Maier. Für Waldstetten kam es in dieser intensiven Phase, unter anderem gab es aufgrund einer falschen Eckball–Entscheidung zu einer Rudelbildung, sogar noch dicker. Oguz Yasar konnte sich dabei über sein ersten Landesliga–Tor überhaupt freuen. Er erhöhte in der 59. Minute auf 3:0. Sollte das bereits die Vorentscheidung sein? Die Antwort lautete nein.

Waldstetten sorgt kurz für Spannung — doch Luca Uhl macht alles klar

Waldstetten erhöhte die Schlagzahl in der Schlussphase und kam gegen nun etwas passiv agierende Waldhäuser zum 1:3–Anschlusstreffer. Felix Bauer traf elf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Luca Uhl sollte in einem Entlastungsangriff den alten Drei–Tore–Vorsprung wiederherstellen. Im Sechzehner wurde er gefoult. Er selbst übernahm die Verantwortung und traf ins untere rechte Eck zum 4:1. Es war immer noch nicht Schluss. Der eingewechselte Melih Furkan Zenen verkürzte in der 90. Minute auf 2:4. Beinahe hätte er das Spiel sogar nochmals richtig spannend gemacht. Sein Kopfball ging allerdings knapp über das Tor (90.+3). So blieb es am Ende beim 4:2 für den SV Waldhausen, der sich an diesem Nachmittag als sehr effektiv erwies. „Wir sind natürlich froh, dass die Partie zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Das 1:0 kam ein wenig aus dem Nichts. Bis dahin war Waldstetten etwas besser. Der Knackpunkt war, dass der Freistoß von Mario Schmid ans Lattenkreuz ging und wir im Gegenzug das 2:0 machten. Das war so ein bisschen, auch bei den Temperaturen, der K.O.-Schlag für Waldstetten. In Summe sind wir natürlich zufrieden: Das war der vierte Sieg in Serie“, freute sich SVW–Kapitän Dennis Wille. Am kommenden Sonntag ist die Rohsgoderer–Truppe zu Gast beim TSV Weilimdorf. Anpfiff ist um 15 Uhr.

SVW: Wille - Dolderer, Bühler, Weber, Michel - Wegele (63. Legat), Weiß (87. Bangura), Yasar (70. Selimi), Schönherr, Uhl (87. May) - Mayer (66. Petrov).