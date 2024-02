Seit knapp zehn Tagen ist der SV Waldhausen um seinen Erfolgstrainer Jens Rohsgoderer zurück auf dem Trainingsplatz. Bereits an diesem Samstag wartet ein echtes Highlight in der Vorbereitung. Der SVW testet zu Hause gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (12 Uhr).

Mehrere Ausfälle

Ohne Neuzugänge und die Langzeitverletzen hat der Tabellenzweite (30 Punkte) die Vorbereitung gestartet. Nicht mit dabei waren: Andreas Herkommer (Sehnen-Teilabriss), Carsten Legat (Kreuzbandriss) und Pa Alieu Bangura (Entzündung in der Leiste). Dazu wird für ein halbes Jahr Michel Wegele keine Option beim SVW sein. Der Mittelfeldmann weilt ein halbes Jahr im Ausland. „Wir starten mit 17 Feldspielern und zwei Torhütern in die Rückrunde“, sagt Rohsgoderer und fügt an: „Der Kader ist dünn und da darf wirklich nicht viel passieren.“

Eine gewisse Fitness erarbeiten

Dennoch ist dem Coach nicht bange vor den anstehenden Aufgaben. „Man hat es schon im ersten Test gesehen, dass wir gefestigt sind und die Abläufe klar sind.“ Diesen Test hat der SVW gegen den Bezirksligisten TSG Nattheim mit 7:2 gewonnen. „Jetzt geht es einfach darum, sich wieder eine gewisse Fitness zu erarbeiten.“ Rücksicht auf das anstehende Derby gegen den Verbandsligisten an diesem Samstag nimmt der Trainer daher freilich nicht. „Wir werden sehen, wie die Jungs die ersten Einheiten verdaut haben.“ Man werde auch an diesem Freitag trainieren. Sprich: Eine gewisse Müdigkeit ist wahrscheinlich. „Wir haben in der Vorbereitung viele gute Gegner.“ Unter anderem wartet auch noch das Duell gegen Dorfmerkingen und der Test gegen den Bayernligisten aus Nördlingen.

Anfang März wartet ein echtes Brett

Am 3. März wartet dann zum Auftakt gleich wieder ein echtes Brett auf den SVW: JC Donzdorf. Der ambitionierte Verein hat in der Winterpause noch einmal nachgelegt. „Sie werden versuchen, mit aller Macht noch einmal die Spitze anzugreifen“, ist sich Rohsgoderer sicher. Unter anderem hat der erste Pflichtspielgegner Mert Özdemir (zuletzt Illertissen) und Dogukan Dogan (Normannia Gmünd) verpflichten können.