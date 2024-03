Zufrieden hat sich Bereitschaftsleiter Wolfgang Hermann bei der Hauptversammlung mit der Arbeit der DRK-Bereitschaft Waldhausen gezeigt. Man könne auf ein aktives und erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Die Bereitschaft Waldhausen gehöre aufgrund ihrer Mitgliederzahl zwar nicht zu den größten Bereitschaften im Kreisverband, habe aber ihre volle Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen können. Neben den geleisteten Sanitätsdiensten wurde der Blutspendetermin besonders erwähnt. Es wurden auch langjährige aktive Mitglieder geehrt.

Defi am neuen Standort ist jetzt jederzeit zugänglich

Nachdem die Baumaßnahmen in der Schule abgeschlossen wurden, konnten Anfang 2023 wieder die bisherigen Räumlichkeiten in der Schule bezogen werden. Für den AED (Automatisierter Externer Defibrillator), den die Bereitschaft für die Bürger zur Verfügung stellt, wurde eine Aufbewahrungsbox beschafft und im Vorraum des Rathauses angebracht. Dieser neue Standort ist zentraler und jederzeit zugänglich. In Waldhausen stehen mittlerweile drei öffentlich zugängliche AEDs zur Verfügung, einer am Rathaus, einer an der Gemeindehalle und einer auf dem Friedhof.

132 Spendewillige beim Blutspendetermin

In seinem Bericht bilanzierte Schriftführer Uli Dambacher die erbrachten Dienste und teilte mit, dass der Blutspendetermin mit 132 Spendewilligen, darunter zwölf Erstspendern, positiv verlief. Als Kassenführer berichtete Walter Müller über die Finanzen, die als geordnet und solide zu bezeichnen seien. Die Kassenprüfer Georg Kienle und Patriz Gentner bestätigten die einwandfreie Kassenführung.

Ehrung für 40 und 35 Jahre Mitgliedschaft

Schriftführer Uli Dambacher wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Martin Anders, stellvertretender Bereitschaftsleiter, wurde für 35 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Beide Mitglieder gehören dem Leitungskreis der Bereitschaft an und seien durch ihr großes Engagement eine unverzichtbare Größe in der Bereitschaft Waldhausen. Gudrun Dorn und Alexander Dorn sind seit 30 Jahren aktiv im DRK tätig und konnten hierfür die Auszeichnungsspange entgegennehmen.

In seinem Grußwort dankte Ortsvorsteher Patriz Gentner im Namen des Ortschaftsrates der Bereitschaft für die erbrachten Leistungen. Der Blutspendetermin sei fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm der Gemeinde und wird von der Bevölkerung gut angenommen. Weiter führte er aus, dass der neue Standort des AEDs am Rathaus durch eine verbesserte Beschilderung im Straßenbereich deutlicher gekennzeichnet werde.