Dieb auf Baustelle ertappt

Ein 66 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr beim Diebstahl auf einer Baustelle in der Geißbergstraße ertappt worden. Er konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, dingfest gemacht werden. In seinem Fahrzeug wurde Werkzeug aufgefunden, das von der Baustelle stammt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.