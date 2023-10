Die Serie des SV Waldhausen reißt im Tospiel gegen Bad Boll

In der Fußball-Landesliga hat der SV Waldhausen das Heimspiel gegen den TSV Bad Boll mit 0:2 verloren. Erstmals seit dem 19. August ist der SVW damit in der Liga als Verlierer vom Platz gegangen.

In Waldhausen war alles angerichtet für das Topspiel. Der Tabellendritte SV Waldhausen (17 Punkte) empfing den Zweiten TSV Bad Boll (19 Punkte). Das Wetter meinte es mit den Beteiligten allerdings nicht gut. Fast das gesamte Spiel über regnete es kräftig, dazu war es auch sehr windig.

Bad Boll geht früh in Führung

Der SV Waldhausen wurde früh in der Partie kalt erwischt. Bereits in der zehnten Minute durften die Gäste aus Bad Boll jubeln. Nach einer Flanke von der linken Seite war es Meksud Colic, der per Kopf zur 1:0-Führung traf. Waldhausen musste sich nun erst mal etwas schütteln und hatte in der 22. Minute die erste Möglichkeit. Jeffrey Janik prüfte Torhüter Alexander Lang. Dieser parierte aber problemlos. Ein paar Minuten später war SVW-Schlussmann Dennis Wille auf der Hut. Der Abschluss von Baran Ates stellte ihn vor keinen großen Schwierigkeiten. Nach einer halben Stunde hatte Bad Boll etwas Glück. Ein Durcheinander im eigenen Strafraum führte nicht zum Ausgleich, letztlich konnte das Leder geklärt werden.

Der Treffer zum 2:0 ist umstritten

In der 37. Minute erhöhte Bad Boll nach einem Sonntagsschuss von Meksud Colic auf halbrechter Seite auf 2:0. Der Treffer war allerdings äußerst umstritten. „Der Schiedsrichterassistent, der etwa ein Meter weg stand, zeigte Einwurf für uns an. Der Schiedsrichter entschied allerdings anders. Meine Spieler stellten sich schon anders auf. Der Ball kam dann zum Torschützen Colic. Das war natürlich äußerst unglücklich“, berichtete Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer. Kurz vor der Pause hatten beide Mannschaften je noch eine Chance. Stürmer Kevin Mayer (43. Minute) und David Govorusic (45.+2) verpassten jedoch einen Treffer. So stand es zur Pause 2:0 für Bad Boll.

Andreas Herkommer verpasst den Anschlusstreffer

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gab es einen Freistoß für Bad Boll in aussichtsreicher Position, knapp 25 Meter vor dem Tor. David Govorusic nahm sich der Sache an, allerdings ging der Ball relativ knapp am Tor vorbei (52.). In der 54. Minute parierte Dennis Wille glänzend gegen Bad Bolls Spieler Marcel Mädel. Im Anschluss wurde Waldhausen dann insgesamt stärker und fast hätte man sich auch mit dem 1:2-Anschlusstreffer belohnt. Nach Eckball von Phlipp Schiele kam Verteidiger Andreas Herkommer zum Kopfball. Mit einer Glanzparade verhinderte Schlussmann Alexander Lang das erste Tor des SVW. 24 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gab es wieder einen Freistoß für den TSV Bad Boll. Erneut stand David Govorusic bereit ‐ und zwang Dennis Wille zu einer ganz starken Parade. Die Uhr tickte nun gegen den SV Waldhausen. Die Rohsgoderer-Truppe warf in der Schlussphase alles nach vorne. In der hektischen Schlussphase sah der bereits ausgewechselte Fabain Weiß die Ampelkarte. Die zweite Gelbe Karte sah er für „Ball an die Bande schießen.“ Schiedsrichter Matthias Wittuschek, der in diesem Spiel alle Hände voll zu tun hatte und häufiger den Ärger des SV Waldhausen auf sich zog, wertete dies als Unsportlichkeit. Drei Minuten vor dem Ende der reuglären Spielzeit, hatte Ilian Plamenov Petrov die große Chance zum 1:2, allerdings ging der Ball nur ans Außennetz. So blieb es letztlich beim 0:2 aus Sicht der Hausherren. So bwertete Jens Rohsgoderer den Auftritt seiner Mannschaft: „Der TSV Bad Boll war sehr effektiv und hat aus den ersten beiden Chancen zwei Tore gemacht. Danach sind sie sehr kompakt gestanden und haben auf Konter gelauert. Wir haben zu viele Chancen benötigt. Der Kopfball von Andreas Herkommer nach knapp einer Stunde pariert der Torwart überragend. Wenn dann der Treffer fällt, wird es nochmals spannend. Dazu hatte Ilian Petrov noch die Chance. Das sind die Dinger, die man im Spitzenspiel machen muss. Letztenendes hat uns die Effektivität vor dem Tor heute einfach gefehlt.“ Der SV Waldhausen belegt nun den fünften Platz und tritt am kommenden Sonntag beim MTV Stuttgart an.