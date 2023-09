Der SV Waldhausen möchte den dritten Sieg in Serie einfahren

Der SV Waldhausen reist am Sonntag zum zweiten Auswärtsspiel in dieser Saison und trifft im Ulmer Stadtteil Gögglingen um 15 Uhr auf die SSG Ulm.

Drei von vier Spielen gegen Ulm gewonnen

Nach dem 4:1–Derbysieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Neresheim steht für die Mannen von Trainer Jens Rohsgoderer damit der nächste schwere Gegner vor der Brust. Zwar konnten die Schwarz–Gelben drei der vier Partien gegen die Ulmer gewinnen, jedoch ist man sich im Lager des SVW der Stärke dieses Gegners absolut bewusst. Mit dem Team von Neu–Trainer Nick Hausner erwartet den SVW ein enorm physisch starker Gegner, welcher extrem schwer zu bespielen sein wird.

Die SSG Ulm holte am vergangenen Wochenende mit einem 3:-Auswärtssieg beim Aufsteiger MTV Stuttgart die ersten drei Zähler in der noch jungen Saison und wird deshalb mit ordentlich Rückenwind in diese Partie gehen. In dieser Spielzeit können die Ulmer zudem wieder auf ihren langjährigen Stammtorhüter Patrick Apel zurückgreifen, welcher in der vergangenen Runde verletzungsbedingt lange ausfiel.

Das Team ist größtenteils zusammengeblieben

Das Team ist im Vergleich zur vergangenen Saison ohnehin größtenteils zusammengeblieben, weshalb die Ulmer im Mittelfeld weiterhin auf ihre beiden Antreiber Philipp Strobel und Ruben Beneke zählen können. In der Offensive verfügt das Team ebenfalls weiterhin über enorm viel Qualität. Johannes Streiter und Tobias Häußler schossen in der Vorsaison jeweils elf Tore — letzterer markierte am vergangenen Spieltag sein erstes Saisontor. Trotz dieser Fakten ist sich der SV Waldhausen ebenfalls seiner eigenen Stärken bewusst und nimmt durch die starke Schlussphase gegen den SV Neresheim und den zweiten Sieg in Folge viel Selbstbewusstsein mit in die anstehende Partie. Ohnehin erinnert man sich bei den Schwarz–Gelben gerne an die letzte Partie auf dem Rasenplatz in Ulm–Gögglingen, so konnte man im vergangenen Oktober bei strömendem Regen einen absolut verdienten 4:1– Auswärtssieg landen. Der SVW wird somit am Sonntag alles daran setzen den dritten Sieg in Folge einzufahren und dadurch mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise auf das Härtsfeld anzutreten.