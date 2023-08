Auf großes Spiel gegen Aalen folgt der Alltag

Nach dem Pokalkracher gegen den VfR Aalen ist vor dem ersten Auswärtsspiel in dieser Saison gegen den VfL Kirchheim. Zum Abschluss der Englischen Woche gastiert der SV Waldhausen an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim Liga–Neuling VfL Kirchheim.

Lange Zeit hielt der SVW in der dritten Runde des WFV–Pokal am Mittwochabend tapfer mit dem Regionalligisten VfR Aalen mit und war zeitweise sogar die bessere Mannschaft, musste sich am Ende jedoch mit 0:2 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz betrieben die Schützlinge von Trainer Jens Rohsgoderer mit diesem Auftritt definitiv Werbung in eigener Sache und ließen sich zurecht von den eigenen Fans feiern.

Am Sonntag wartet nun wieder der Ligabetrieb für die Schwarz–Gelben, auf dem ohnehin der Fokus in dieser Saison liegt. Im ersten Auswärtsspiel der Landesliga–Saison trifft man auswärts auf den ehemaligen Regionalligisten VfL Kirchheim. Der Vorjahres–Zweite der Bezirksliga Neckar/Fils konnte sich in allen drei Relegationsspielen durchsetzen und sicherte sich somit den Aufstieg. Am ersten Spieltag musste sich das Team von Trainer Armin Orhan dem Mit–Aufsteiger MTV Stuttgart auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Personell ist die Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison größtenteils zusammengeblieben und konnte sich zudem die Dienste von Nico Crisigiovanni und Matteo–Pio Stefanie (beide vom Landesliga–Meister aus Oberensingen) sowie Berk Baybüyük (JC Donzdorf) sichern. Somit wartet auf den SVW ein eingespielter und mit viel Euphorie auftretender Gegner. Waldhausen hat sich nach dem missglückten Saisonauftakt gegen Donzdorfer einiges vorgenommen. In diesem möchte man vor allem an die läuferische Leistung und den gezeigten Kampfgeist aus dem Spiel gegen den VfR Aalen anknüpfen und somit die ersten drei Punkte in der neuen Saison einfahren.