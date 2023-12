Wir schreiben das Jahr 1923. Der Erste Weltkrieg ist erst wenige Jahre vorbei, in Deutschland herrschen völlig instabile politische Verhältnisse und man befindet sich in einer desolaten wirtschaftlichen Situation mit Hyperinflation. So grau die wirtschaftliche und politische Wirklichkeit auch ist, so glanzvoll ist die Zeit für Kunst und Kultur in dieser Zeit.

Chaotische Zeit in der Welt, und in Waldhausen

Und so kam es, dass in dieser chaotischen Zeit sich in Waldhausen sechs junge, musikbegeisterte Männer zusammenschlossen, um gemeinsam zu musizieren. Ihre Instrumente und Noten hatten sie sich selbst angeschafft. Mit Naturalien wie Butter, Eier und Hühnerfutter wurde der Musiklehrer bezahlt. Geprobt wurde in der Wohnung eines Musikers, der zugleich die Dirigentenrolle übernahm.

Gründungsversammlung hat 1924 stattgefunden

Die Gründungsversammlung des Musikvereins Waldhausen erfolgte 1924 und es traten weitere Musiker dem Musikverein bei. Mit viel Engagement der Mitglieder ging es rasch aufwärts und es konnten recht schnell erste Auftritte gespielt werden. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs stellte den noch so jungen Verein und deren Mitglieder vor große Herausforderungen und erst in der Nachkriegszeit konnte allmählich die Musikkapelle wieder aufgebaut und ausgebaut werden.

Verein entwickelt sich mit viel Herzlut weiter

Es ist dem Herzblut der Musiker zu verdanken, dass sich der Musikverein von Jahr zu Jahr fortan prächtig weiterentwickelte. Sie übten mit viel Fleiß am eigenen Instrument, probten gemeinsam, spielten zahlreiche Auftritte und bildeten den Nachwuchs aus. Dabei legten sie großen Wert auf die Gemeinschaft, Freundschaft und Hilfsbereitschaft innerhalb des Vereins.

100 Jahre danach immer noch voller Tatendrang

100 Jahre nach seiner Gründung bereichert der Musikverein mit Kinder- und Jugendgruppen, mit dem Hauptorchester, der Seniorenkapelle sowie der Theatergruppe das Kultur- und Gemeindeleben in und rund um Aalen. Dabei verbindet die Freude am Musizieren und Laientheater Jung und Alt. Auch 100 Jahre nach seiner Gründung bringt der Verein Menschen zusammen und ist Ursprung vieler wertvoller Freundschaften. Auch 2024 engagieren sich viele Ehrenamtler und entwickeln den Verein weiter. Genau das ist ein Grund zum Feiern.

Jubiläumskonzert im Frühjahr und dann kommt das Oktoberfest

Nebst dem Jubiläumskonzert im Frühjahr und dem traditionellen Oktoberfest mit Theaterabend Ende Oktober wird im Juli ein sicher unvergessliches Jubiläumsevent organisiert. An der Feier werden mehrere Tausend Besucher in Waldhausen erwartet. Eine gute Gelegenheit, Waldhausen und seinen Musikverein näher kennenzulernen. Ein schöner Anlass, um ein paar schöne Stunden miteinander zu verbringen. Am 19. Juli wird in Waldhausen auf dem Festplatz die große Jubiläumsfestzeltparty stattfinden. Mit traditionellem Bieranstich wird das Fest eröffnet und die Band „Falkensturz Echo“ wird für ausgelassene Partystimmung sorgen

„Heilix Blechle“ kommt ebenfalls nach Waldhausen

Am 20. Juli holt der Musikverein Blasmusik der Extraklasse nach Waldhausen. Mit „Heilix Blechle“ wird eine Kapelle auftreten, die aus 19 begeisterten Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Musikvereine aus dem Ostalbkreis besteht. Im Anschluss wird die Formation „Viera Blech“ ihr Können zum Besten geben. Die Tiroler gehören zweifelsohne zu den besten und interessantesten Gruppen des gesamten deutschsprachigen Blasmusikgenres. Beide Kapellen muss man einfach live erlebt haben. Der Festsonntag am 21. Juli beginnt traditionell mit einem Festgottesdienst im Zelt. Nach Frühschoppen und Mittagessen erwartet Sie ein großer Festumzug durch das Dorf Waldhausen mit anschließendem Fahneneinmarsch im Festzelt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zum Ticketvorverkauf finden Sie unter www.mv-waldhausen.de