3:2 — SVW feiert ersten Saisonsieg

Das Ziel vor dem Spiel war klar, Waldhausen wollte und musste nach der Auftaktniederlage gegen Donzdorf den ersten Saisonsieg einfahren. Nach 90.+6 hart umkämpften Minuten stand dieser dann auch endlich fest und der SVW hatte die ersten drei Punkte auf der Habenseite.

Waldhausen fand gut in die Partie und hatte gleich in der Anfangsphase die erste Möglichkeit in Führung zu gehen. Patrick Bühler setzte sich auf der rechten Seite stark durch, sein Schuss prallte jedoch nur an den Pfosten, von da aus auf den mitgelaufenen Mayer, welcher jedoch zu überrascht war um den Ball im Kasten unterzubringen. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel und Kirchheim erarbeitete sich ebenfalls die ersten Möglichkeiten. Nach einem langen Ball war ein Kirchheimer alleine durch, setzte seinen Abschluss aber über das Gehäuse. Im Gegenzug ging der SVW mit 1:0 in Führung. Auf der rechten Seite eroberte Luca Uhl einen bereits verloren geglaubten Ball, lief daraufhin alleine auf den gegnerischen Kasten zu und legte auf den mitgelaufenen Vedat Yel quer, welcher keine Mühe mehr hatte zur Führung für die Schwarz–Gelben einzuschieben (26.). Die Führung hielt jedoch nur wenige Minuten, denn in der 34. Minute prallte eine Hereingabe von der rechten Seite vom Schienbein eines Waldhäusers ins eigene Tor.

Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich auf dem Kirchheimer Kunstrasen ein völlig offenes Spiel, ohne dass jedoch weitere nennenswerte Torchancen zustande kamen. Somit ging es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause.

Die erste Chance nach der Pause hatten die Kirchheimer zu verzeichnen. Mateo Di Stefania nahm die Kugel am Sechzehner Volley, Wille im Kasten des SVW war jedoch auf dem Posten und hatte keine Probleme diesen Schuss zu halten. In der 63. Minute bekam der SVW einen äußerst unglücklichen Elfmeter gegen sich gepfiffen. In höchster Not klärte ein Waldhäuser im eigenen Sechzehner eine Hereingabe von der linken Seite, schoss dabei jedoch seinem Mitspieler an die Hand, weshalb der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Den anschließenden Handelfmeter verwandelte Salih Egrlic zum 2:1 für die Hausherren (63.). Mit viel Wut im Bauch ging der SVW nach dem Rückstand in die Offensive über und erarbeitete sich Chance um Chance. Gleich eine der ersten Torchancen mündete zum verdienten 2:2 Ausgleich. Der eingewechselte Lukas Michel eroberte im Gegenpressing den Ball, spielte auf den ebenfalls eingewechselten Oguz Yasar, welcher auf Luca Uhl passte, der mit einem trockenen Linksschuss den Ausgleich für Waldhausen markierte (69.). In der Folge gab es nur eine Richtung und Waldhausen drängte auf den Führungstreffer.

Es dauerte jedoch bis zur 90. Minute, als ein Schuss von Fabian Dolderer geblockt wurde und zum eingewechselten Ilian Petrov sprang, der freistehend vor dem gegnerischen Torhüter den viel umjubelten 3:2–Führungstreffer für den SVW erzielte. In der Nachspielzeit verteidigten die Mannen von Trainer Jens Rohsgoderer die vielen langen Bälle der Kirchheimer und brachten dadurch den knappen Vorsprung über die Zeit, wodurch die Schwarz–Gelben den ersten Sieg in dieser Saison einfahren konnten. Äußerst nennenswert und spielentscheidend in dieser Partie war die Qualität der Spieler, die eingewechselt wurden und mit ihrer Leistung einen wesentlichen Anteil am Sieg des SVW hatten. Überglücklich über dieses Ergebnis blickt der SVW nun gespannt auf das anstehende Derby gegen den SV Neresheim am kommenden Samstag im heimischen KAMPA–Sportpark.

SVW: Wille – Dolderer, Weber, Herkommer, Yel, Mayer (37. Petrov), Legat (85. Fritz), Janik (64. Yasar), Bangura (55. Michel), Bühler (73. Schiele P.), Uhl.