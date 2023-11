Großeinsatz der Polizei

Polizeieinsatz bei Bedrohungslage in Aalen: Das ist bislang bekannt

Aalen-Unterrombach / Lesedauer: 1 min

Bedrohungslage in Unterrombach: Polizei ist im Einsatz. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Mehrere Streifen sind an der Kreuzung Wellandstraße/Hofherrnstraße in Unterrombach vor Ort. Was zur Lage aktuell bekannt ist.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 10:50 Von: Aalener Nachrichten, Deutsche Presse-Agentur