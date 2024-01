Die Berliner jagen einem Löwen hinterher, der sich im Nachhinein als Wildschwein entpuppt, in Unterkochen ist es ein Bär, der wegen eines entlaufenene Hundes für Aufruhr sorgt - so heißt es zumindest in der Sage der Bärenfanger.

Ohne dieses Irrtum wäre der Fasching in Unterkochen möglichweise aber um eine Narrenunft ärmer - die gleichnamigen Bärenfanger Unterkochen. Für die Reihe „Hinter die Maske geblickt“ hat Zunftmeister Daniel Mock mit Redakteurin Larissa Hamann über die Sage gesprochen, auf die die Zunft zurückgeht und verraten, welche Traditionen am Unterkochener Fasching auf keinen Fall fehlen dürfen.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eurem Häs?

Der Name Bärenfanger geht auf die Sage zurück, nach der vor vielen Jahren abends ein ungeheuer großer Hund in Unterkochens Wäldern gesehen wurde und Spaziergänger, die während dieser Zeit durch die Wälder wanderten, in Angst und Schrecken versetzt haben soll. Zu dieser Zeit hatte der Hofmüller der Kocherburg einen großen schwarzen Pudel als Hofhund, der selbst den Unterkochener Bürgern nicht ganz geheuer war.

War am Ende ein schwarzer Pudel schuld an dem ganzen Tumult?. (Foto: Symbol: Jens Schierenbeck/dpa )

Als im Dorf bekannt wurde, dass sich ein Ungeheuer in den Wäldern herumtreiben soll, haben mehrere bewaffnete Bürger nach der Kreatur gesucht. An der Jagd hat sich auch der Hofmüller selbst beteiligt, der allerdings verschwieg, dass sich sein Hofhund am Nachmittag dieses Tages von seiner Kette losgerissen und verschwunden war.

Während der Suche glaubten die Jagenden manchmal, statt eines Hundes, einen Bären, aufgescheucht zu haben. Nach vergeblicher „Bärenjagd“ kehrten die Unterkochener Bürger und auch der Hofmüller wieder nach Hause zurück.

Der Hofmüller entdeckte zuhause seinen Hund, der vom herumstreunen müde geworden ist, friedlich schlafend in seinem Hof. Dieses Vorkommnis sprach sich schnell auch außerhalb des Dorfes herum, weshalb sich die Unterkochener Bürgerinnen und Bürger seither den Spitznamen „Bärenfanger“ gefallen lassen müssen. Nach dieses Geschichte ist die Namensgebung unserer Zunft entstanden.

Die Maske der Bärenfanger zeigt unter einer Fellperücke einen urigen, wilden Gesichtsausdruck, der bei jeder Maske unterschiedlich ausfällt. Der braune Poncho sowie die braune Fellhose stehen als Symbol des Bären. Das Häs-Oberteil ist gewoben und symbolisiert dabei die Farben des Waldes. Zusätzlich führt ein Bärenfanger grundsätzlich einen Stock mit sich, mit dem der damalige „Bär“ gejagt wurde.

Auch das Narrenbaumstellen gehört für Unterkochener Bärenfänger unentbehrlich zum Fasching dazu. (Foto: Archiv: Edwin Hügler )

Nicht zu vergessen ist auch unsere zweite Maskengruppe, die Pulverteufel - die gehen aber nochmal eine ganz andere Geschichte zurück.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Unser großes Highlight auf das sich jedes unserer Mitglieder freut, ist unser alljährlich stattfindendes Faschingswochenende mit unserer Prunksitzung am Samstag und dem großen Faschingsumzug am darauffolgenden Sonntag.

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Da gibt es gar nicht den „einen“ speziellen Verein. Wir sind gerne bei allen Ostalb-Vereinen auf den Veranstaltungen. Jeder Verein und jede Veranstaltung hat seinen eigenen Charme.

Was war euer lustigstes Umzugserlebnis?

An ein eigentlich nicht ganz so lustiges Ereignis, das sich aber anschließend doch sehr deutlich in alle Köpfe der Mitglieder einbrannte, erinnern wieder uns immer wieder zurück aus dem Jahr 2008. Am 2. Februar waren wir auf dem Weg zu den Waddabolla Weiber Tischardt, zu einer Abendveranstaltung.

Nach rund 1,5 Stunden Fahrt verspürte das ein oder andere Mitglied einen leichten Druck auf der Blase, weshalb zur - nahezu obligatorischen - Pippi-Pause angehalten wurde. Unglücklicherweise ist es beim anschließenden Wendemanöver des Busses zu einem kleinen Unfall gekommen: Der Tank wurde beim Wendemanöver aufgerissen.

Die wichtigsten Termine der Bärenfanger Prunksitzung am 27. Januar um 19 Uhr in der Sporthalle Unterkochen

Faschingsumzug am 28. Januar um 13.31 Uhr durch Unterkochens Straßen

Jubiläums-Brauchtumsabend am 10. Februar um 19.31 Uhr in der Festhalle Unterkochen

Vierter Showtanz-Contest am 2. März um Beginn 19 Uhr in der Festhalle Unterkochen.

Fachmännisch haben kurzerhand alle Mitglieder angepackt, um eine Grundwasser-Verschmutzung zu umgehen, die Feuerwehr ist nach wenigen Minuten mit einem Großaufgebot von drei Fahrzeugen und rund 15 Mann an der Unglücksstelle eingetroffen. Zwar musste aufgrund des Vorfalls der Auftritt in Tischardt abgesagt werden, dennoch hat unser Fanfarenzug den helfenden Feuerwehrleuten ein spontanes Ständchen überbracht.

Dieses wurde sogar via Funk an die Leitstelle übertragen. Um den Anwesenden Mitgliedern, die zwangsläufig festhingen, die Wartezeit etwas zu verkürzen, durften die Mitglieder die Toilette der ansässigen Firma nutzen und erhielten noch ganz nebenbei eine Privatführung in der Produktionsstätte.

Welchen Ruf müssen Umzugszuschauer parat haben, wenn ihr vorbeilauft?

Dreimal „Bärenfanger, Bärenfanger - Hoi, Hoi, Hoi“

Welche Tradition darf in eurer Gemeinde an Fasnacht auf keinen Fall fehlen?

Unser traditionelles „Bus-Buffett“: Bei einer Ausfahrt der Saison bringt jedes Mitglied etwas zu Essen mit, auf einem Parkplatz wird dann das Buffett aufgebaut und gemeinsam das mitgebrachte Essen verzehrt. Seit mittlerweile drei Jahren darf auch unser Kinderbus während der Saison nicht fehlen.

Bei einer Ausfahrt bekommen unsere Kinder ihren eigenen Bus, mit dem sie zu dem jeweiligen Umzug gefahren werden. Um die Fahrtzeit zu verkürzen, werden die Kinder dabei mit altersgerechten Spielen, Tänzen und Liedern durch unser „Kinderteam“ bespaßt.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Jeder Umzug hat seinen ganz eigenen Charme. Ganz besonders für uns sind aber Jahr für Jahr die Nachtumzüge in der Region. Bei Dunkelheit kommen die Masken und Häs nochmal ganz besonders zur Geltung. Und natürlich auch unser eigene Faschingsumzug sollte niemand verpassen.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Unser jüngstes Mitglied ist derzeit ein Jahr alt, das älteste bereits 83 Jahre.