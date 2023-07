Wenn der Strohsack um die Ohren fliegt

Am vergangenen Wochenende hat der Musikverein Unterkochen am Kocherursprung die diesjährigen Highland Games ausgerichtet. Eingebunden waren sie in das Sommerfest des Musikvereins, das am Freitagabend mit dem Bieranstich und dem Auftritt des Orchesters begonnen hatte. Die Highland Games selbst standen dann am Samstag als Höhepunkt des Wochenendes im Mittelpunkt.

Schon bei der Ankunft waren warme Dudelsackklänge zu vernehmen. Im aufgebauten Festzelt vervollständigte sich das Gesamtbild: Die meisten Menschen trugen einen Kilt. Die schottische Tradition findet scheinbar auch in anderen Teilen der Welt Gefallen. Sogar aus der Schweiz waren Menschen angereist, um an den Highland Games teilzunehmen.

Am Samstagmorgen traten zehn Teams in unterschiedlichen Stationen gegeneinander an. Es handelte sich dabei um Stationen wie Baumstammwerfen, Hufeisenwurf oder Fassrollen. Die 79 Teilnehmenden hatten großen Spaß, applaudierten ihren Teammitgliedern oder feuerten diese an. Zwischendurch war immer wieder die „Kochen Clan Pipe Band“ zu hören. Mit ihren schottischen Klängen füllte sie mit Dudelsäcken und Schlagwerk die Luft mit Musik. Ein Highlight der Spiele war sicherlich das Tauziehen. Hier galt das Prinzip jeder gegen jeden. Immer sechs aus einem Team zogen gegeneinander.

Auch beim Strohsackschlagen, auf Englisch „Off the Plank“, hatten alle besonders Spaß. Auf einem Holzstamm balancierten zwei Kontrahenten, die mit jeweils zwei Strohsäcken bewaffnet waren. Das Ziel war, den anderen vom Stamm herunterzuschlagen.

Die Stimmung war ausgelassen. Auch waren alle froh, dass die Spiele problemlos stattfinden konnten, da es bis kurz vor Beginn noch in Strömen geregnet hatte. Daher war die Veranstaltung am Vormittag eher dünn besucht. Dies änderte sich im Verlauf der Spiele. Unter die Kilttragenden mischten sich nach und nach Besucher und Besucherinnen des Fests. Am Nachmittag fanden noch die Spiele für Kinder statt. Sie leiteten den Sonntag ein, an dem im Rahmen des Sommerfests der Familientag mit Frühschoppen stattfand.