Warum in Unterkochen keiner in der Kabine Spitzenreiter schreit

Nur eine Mannschaft hat es geschafft und Unterkochen in dieser Saison besiegt. Ausgerechnet der Neuling SGM Stödtlen/Tannhausen konnte dem aktuellen Spitzenreiter eine 0:2-Pleite beibringen. Ansonsten läuft die Saison in der Fußball-Bezirksliga für das Team um Trainer Patrick Bartak voll nach Plan. Nach sieben Spieltagen, einer Ausbeute von 18 Punkten und einem Torverhältnis von 21:5 Toren gibt es sicher, wenn überhaupt, nur wenig Kritikpunkte.

Unterkochen hat nur einmal verloren

„Wir bekommen einfach deutlich weniger Tore als in der Vergangenheit. Dass wir immer Tore schießen, das war schon immer so“, sagt Bartak. Beides zusammen spült Unterkochen eben nun an die Spitze der Liga. „Stand jetzt.“ Mit einem knappen 1:0-Sieg ist Unterkochen in die neue Saison in der Bezirksliga gestartet. Es folgten bis auf den Ausrutscher gegen Stödtlen/Tannhausen weitere fünf Siege.

Bartak wurmt Niederlage gegen Neuling

„Wir haben über 70 Minuten Hochkaräter liegen lassen“, blickt Bartak auf das Duell gegen den Bezirksliga-Neuling zurück, der eben auch früh in Führung ging: „Was ihnen extrem in die Karten gespielt hat. Es war unter dem Strich das typische Phrasenschweinspiel.“

Was er meint? Die Tatsache, dass man eben vom Gegner bestraft wird, wenn man seine Gelegenheiten nicht nutzt. „Wenn ich an die Chancen denke ...“, sagt der Coach: „Das wurmt schon ungemein.“

7:1-Sieg im Stadtderby als Highlight

Der positive Höhepunkt einer starken Runde bislang ist sicherlich das 7:1 über die Verbandsliga-Reserve im Derby gegen Hofherrnweiler-Unterrombach II. „Da haben wir Tore gemacht, die machst du nicht jeden Tag.“ Es war eben das komplette Kontrastprogramm zur Niederlage gegen Stödtlen/Tannhausen. „Da waren wir einfach in jeder Situation effektiv.“

Tabelle überrascht den Trainer nicht

Überraschend war der Ausgang des Spiels in dieser Höhe dennoch. Wenig überraschend ist für Bartak die aktuelle Tabelle. Mit Bettringen, Sontheim, Nattheim oder Heldenfingen/Heuchlingen sei vor der Runde zu rechnen gewesen. „Das wir ganz oben zu finden sind. Da muss man auch ehrlich sagen: Wir haben bislang gegen keine dieser genannten Mannschaften gespielt.“ Mit Ausnahme von Nattheim.

Abheben in Unterkochen verboten

Daher sagt Bartak klar: „Auf dem Boden bleiben. Der Herbst wird zeigen, wer da oben hingehört und wer nicht.“ Natürlich möchte Unterkochen nach zahlreichen Anläufen gerne einmal den Sprung in die Landesliga schaffen. Der Aufstieg wäre historisch, denn dort spielte Unterkochen bislang noch nie. „Ich habe keinen am Wochenende in der Kabine Spitzenreiter schreien gehört. Wir wissen einfach, dass Demut uns allen guttut.“ Man wolle so lange wie möglich oben mitmischen.

Wieder ein Aufsteiger als Gegner

An diesem Sonntag wartet der nächste Aufsteiger, und zwar der 1. FC Stern Mögglingen. Die stehen mit neun Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Ein Selbstläufer wird es aber sicher nicht werden. „In der Vergangenheit haben wir in Unterkochen immer gegen vermeintlich leichtere Mannschaften Punkte gelassen. Das ist aktuell in dieser Runde anders.“ Und daran soll sich aus Sicht des Spitzenreiters auch an diesem Sonntag nichts ändern.