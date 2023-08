Mit seinem Leichtfahrzeug Aixam ist ein 50–Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Oberkochen unterwegs gewesen. An der abknickenden Vorfahrtsstraße missachtete er die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Pedelec–Fahrers und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Der Radler erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.