Vermisstes Mädchen kehrt wohlbehalten zurück

Ein zehn Jahre altes Mädchen aus Unterkochen, das seit Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr als vermisst gemeldet worden war, ist am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr wohlbehalten zu seinen Eltern zurückgekehrt. Das hat die Polizei eine knappe Stunde später vermeldet. Mitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte die Polizei zunächst eine Suchmeldung nach dem Mädchen herausgegeben. Es werde befürchtet, so hatte es darin geheißen, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befinde. Man suche mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem Mädchen.