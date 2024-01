16-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizeikontrolle.

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet.

Beamte des Polizeireviers wollten am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr den Mann in der Aalener Straße kontrollieren. Als dieser den Streifenwagen bemerkte, bog er mit seinem Audi in die Kocherstraße ab, wobei er sein Fahrzeug stark beschleunigte. Anhaltesignale ignorierte der Autofahrer und fuhr weiter in die Kellersteige.

Obwohl in diesem Bereich lediglich 30 Stundenkilometer erlaubt sind, fuhr der Mann mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometer. Von der Kellersteige bog er auf einen Wanderparkplatz ein und fuhr dann querfeldein über eine schneebedeckte abschüssige Wiese davon. Der mutmaßliche Fahrer konnte letztlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Es handelt sich um einen 16-Jährigen ohne entsprechende Fahrerlaubnis. Am Auto waren zudem Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Audi gehörten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

