Verbundenheit zur Papierfabrik Palm ist groß

Die Papierfabrik Palm in Aalen-Neukochen hat ihr alljährliches Rentnertreffen ausgerichtet. Im Rahmen der Veranstaltung, die die außergewöhnliche Loyalität der Rentner zum Unternehmen zeigte, die teilweise sehr weite Anreisen auf sich nahmen, hat Firmeninhaber Wolfgang Palm auch langjährige Mitarbeiter verabschiedet.

Das Treffen bot den über 60 anwesenden ehemaligen Mitarbeitenden die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen in angenehmer Atmosphäre sich auszutauschen. Firmeninhaber Wolfgang Palm verabschiedete dabei auch die dieses Jahr in den Ruhestand getretenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bedankte sich herzlich für deren langjährige Arbeit und Engagement bei der Papierfabrik Palm.

Im Anschluss folgte ein Bericht über die aktuellen Entwicklungen in der Palm-Gruppe. Das Unternehmen setzt weiterhin auf eine ressourcenschonende und nachhaltige Papierproduktion sowie auf den wachsenden Bedarf an recycelbaren und individuellen Papierverpackungen, die in verschiedenen Branchen Anwendung finden. Mit der neuen PM 5, der weltgrößten Papiermaschine für Wellpappenrohpapiere, ist Aalen bestens für die Zukunft ausgestattet und sichert mit der neuen Papierfabrik Arbeitsplätze in der Region.

Das Treffen endete mit einem Abendessen, bei dem die Gespräche weitergeführt wurden. Die Tradition des jährlichen Rentnertreffens wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.