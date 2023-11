Unterkochen steht im Halbfinale des Bezirkspokals

Die beiden Bezirksligisten FV 08 Unterkochen und die SG Bettringen sowie A-Ligist TSV Böbingen haben das Halbfinale im AOK-Bezirkspokal erreicht. An diesem Donnerstag steht dann noch das Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und den Sportfreunden Dorfmerkingen II an.

FC Spraitbach ‐ FV 08 Unterkochen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Viehöfer (24.), 0:2 Volk (81.), 1:2 Wengert (90.+2). Unterkochen starte gut und hatte durch Volk und Ilg gleich zwei Torchancen. Den Führungstreffer markierte dann in der 24.Minute Mike Viehöfer mit einem direkten Freistoß ins Torwarteck. Die Führung zur Halbzeit war völlig verdient. Nach dem Wechsel ergaben sich zunächst weitere Chancen für die Gäste, bevor Mitte der zweiten Hälfte die Hausherren durch zwei Aluminiumtreffer per Kopf den Ausgleich hätten erzielen müssen. Unterkochen blieb aber cool und markierte das 2:0 rund zehn Minuten vor Schluss. Chancen auf das 3:0 blieben ungenutzt, und Spraitbach kam in der Nachspielzeit noch zum Anschlusstreffer. Dabei blieb es am Ende.

SG Bettringen ‐ TV Neuler 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Nagel (22.), 1:1 Fröschle (38.), 2:1 Kaufmann (62., 3:1 Groiss (86.), 4:1 Kaufmann (89.).

TSV Böbingen ‐ TSG Nattheim 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Horsch (20.), 1:1 Ziegler (64.), 2:1 Kujovic (79.).

Donnerstag, 19.30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ‐ Sportfreunde Dorfmerkingen II.