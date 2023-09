Ein 23–jähriger Rollerfahrer ist am Samstagmittag gegen 13 Uhr in der Waldhäuser Straße vermutlich zu schnell gefahren, in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt. Der junge Mann war mit seiner Vespa in Richtung Brastelburg unterwegs. Er verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus.