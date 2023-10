Ein 13-Jähriger ist bereits am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall, der von einem bislang Unbekannten verursacht wurde, leicht verletzt worden. Der Junge querte gegen 16.40 Uhr den Fußgängerüberweg in der Aalener Straße auf Höhe der Baustelle Feuerwehr Unterkochen. Hier wurde er von einem dunklen SUV erfasst, der von einer circa 25 bis 30 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Diese schaute den 13-Jährigen wohl lediglich kurz an und fuhr dann davon.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240, entgegen.