Die Polizei in Aalen sucht seit Donnerstagabend nach einer vermissten 10-Jährigen aus Unterkochen. Das Verschwinden des Mädchens ist seit ca. 21.30 Uhr bekannt, wie das Polizeipräsidium in der Nacht zu Freitag mitteilte. Es wird befürchtet, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befindet.

Bei ihrem Verschwinden trug die 10-Jährige rosa Kleidung und silberne Turnschuhe. Das Kind ist circa 1,50 Meter groß und hat schulterlange, dunkelblonde Haare.

Die Polizei sucht derzeit mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem Mädchen.