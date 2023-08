Einer der wichtigen Punkte der Kreisbereisung der baden–württembergischen Umweltministerin Thekla Walker auf Einladung der Zukunftsinitiative Ostwürttemberg ist der Besuch des größten Papierunternehmens Deutschlands, der Papierfabrik Palm in Unterkochen, gewesen. Das Familienunternehmen steht für ressourcenschonende Prozesse und eine umweltfreundliche Produktion. Ein weiteres zentrales Thema ist die eigene Energieerzeugung, die nun auch der Stadt Aalen zugutekommen soll.

Thekla Walker betonte: „Wir brauchen positive Beispiele. Beispiele des Gelingens.“ Gemeinsames Ziel sei eine karbonfreie Wärmeversorgung der Stadt Aalen mit Palm als Wärmeeinspeiser und den Stadtwerken als Netzbetreiber, erklärte Firmenchef Wolfgang Palm. Er führte durch das Werk und stellte die Planung des neuen Kraftwerks vor. Ziel sei die Dekarbonisierung der Papierproduktion. Doch zur vollständigen Dekarbonisierung sei auch eine Wasserstoffleitung zum Betrieb zwingend notwendig. Die Wasserstoffleitung nach Aalen sei bereits im Netzentwicklungsplan vorgesehen, mit der Anbindung an die angedachte SEL–Wasserstoffleitung Heidenheim–Aalen. Dafür brauche es die Unterstützung der Politik.

Der Ostalbkreis als Positionsstandort der Zukunft, das sei auch das Gesprächsthema bei der Zusammenkunft am Morgen im Landratsamt gewesen, berichtete Landrat Joachim Bläse. Dort traf sich Ministerin Walker mit 53 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Vertretern der Stadtwerke sowie der Unternehmen aus dem Ostalbkreis und dem Kreis Heidenheim, um die Zukunftsstrategien zu diskutieren. Die Zukunftsinitiative Ostwürttemberg habe sich dazu bekannt, zum Vorbild der Transformation, der Klimaneutralität und des Einsatzes von alternativen Brennstoffen zu werden, so Bläse. Doch Klimaschutzziele erreiche man nur mit dem Einsatz des Wasserstoffs, bekräftigte auch die Ministerin. Den versteht sie als „vierte Säule der Energiewende in Baden–Württemberg“.

Palm ging auf den Bau der neuen Papierfabrik in Unterkochen ein. Man habe sich bemüht, mit dem neuen Betrieb neue Umweltentwicklungen zu realisieren und viele Innovationen einfließen zu lassen. Ein großer Schritt sei die weltweit erste Gasturbine eines neuen Typs, den Siemens Energy entwickelt habe. Das Besondere an dieser Turbine sei, dass sie auch Wasserstoff verbrennen könne. „Wir sind vorbereitet auf eine karbonfreie Papierproduktion“, so Palm. Nun brauche man eine Wasserstoffleitung. Und er bedankte sich bei Walker für die bereits zugesagte Unterstützung. Und betonte, dass die Firma Palm bereit wäre, diese Leitung selbst zu bauen, wenn es zu Problemen bei der Finanzierung der Leitungsnetzbauten käme.

Auch beim Thema Fernwärme liegt Palm vorn. Man sei in enger Diskussion mit den Stadtwerken, dass Palm mit der Abwärme des Betriebs der maßgebliche Wärmeeinbringer in das Fernwärmenetz der Stadt werde. Die Stadtwerke seien bereit, das bestehende Fernwärmenetz deutlich auszubauen. Oberbürgermeister Frederick Brütting betonte, gern wolle man mit der Wärme von Palm die Innenstadt und das Landratsamt versorgen.

Thilo Rentschler, Hauptgeschäftsführer der IHK, hob hervor, dass nicht jedes Unternehmen für den Netzausbau Geld in die Hand nehmen könne, sondern darauf angewiesen sei, dass die Volkswirtschaft zusammenhalte und diese Infrastrukturaufgabe gemeinsam schultere.