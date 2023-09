Eine Blasmusikparade am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Unterkochen ist ein weiterer Höhepunkt in der Reihe der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr „75 Jahre Musikverein Unterkochen“. Mit 25 Jahren Kochen Clan Pipe Band feiert ein weiterer musikalischer Lokalmatador dabei seinen Geburtstag.

Mit dieser Veranstaltung geht das Jubiläum langsam in die Schlussphase nach einem eindrucksvollen Jubiläumskonzert mit der Uraufführung von „Aura Castrum“, mit Unterkochener Geschichte(n) und großer musikalischer Vielfalt beim Unterkochener Panorama sowie bei einem fröhlich-abwechslungsreichen Gartenfest. Als nächste große Veranstaltung in der Reihe zum Jubiläum folgt als herbstlicher Höhepunkt im Kalender des Musikvereins Unterkochen die Blasmusikparade.

Für die fröhliche Geburtstagsparty sind besondere Überraschungen in Vorbereitung, vor allem mit der Kochen Clan Pipe Band. Außerdem beteiligen sich die Original Härtsfelder Musikanten ‐ Musikverein Dorfmerkingen an dem abwechslungsreichen Musikabend.

Der Charme der liebevoll dekorierten Sporthalle, die gemütliche Atmosphäre der Veranstaltung mit Weinlaube und Bierbar, dazu das Speisenangebot runden den Abend ab.

Eintrittskarten zu sieben Euro (Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt) gibt es im Vorverkauf bei den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Unterkochen und unter [email protected]