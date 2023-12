Kocherburgruine erhält Deutschen Preis für Denkmalschutz

Ein großer Erfolg für die Initiative Kocherburgruine im Geschichtsverein Aalen (INKO). Als einziger Preisträger Süddeutschlands erhielt die INKO in diesem Jahr die Silberne Halbkugel des Deutschen Denkmalpreises. Vorgeschlagen für diesen wichtigsten Denkmalschutzpreis Deutschlands wurden sie vom Denkmalamt Baden-Württemberg.

Bei der Preisverleihung am 6. November in Erfurt lobte Jury-Mitglied Werner von Bergen in seiner Laudatio: „Stück für Stück legten die Mitglieder die Zeugnisse von Aufbau, Nutzung, Verfall, Wiederverwertung und Zerstörung frei und trugen damit wesentlich dazu bei, dass die Höhenburg dem Vergessen entrissen wurde und heute als begehbares Kulturdenkmal sichtbarer Teil der Regionalgeschichte der Ostalb ist.“ Das ging natürlich runter wie Öl bei den Preisträgern.

Die INKO-Urgesteine Dieter Matzik, Artur Grimm und Erich Holzwart: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und bedanken uns herzlich bei allen, die uns über die Jahre praktisch, ideell und finanziell unterstützt haben. Durch den starken Rückhalt beim Vorstand unseres Heimatvereins, dem Geschichtsvereins Aalen, ist es uns leichter gefallen, die auftretenden Schwierigkeiten zu meistern.“