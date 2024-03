Der Kindergarten Sankt Josef veranstaltet am Samstag, 23. März, von 13.30 bis 16 Uhr in der Festhalle Unterkochen eine Kinderbedarfsbörse. An über 50 Tischen gibt es ein reichhaltiges Angebot an Frühjahrs- und Sommerbekleidung für Kinder sowie Schuhe, Spielzeug, Babybedarf und vieles mehr. Der Erlös aus der Tischmiete und dem Kuchenverkauf kommt dem Kindergarten zugute.

Infos und Tischreservierung bei Karolin Woldai unter Telefon 0176/61781133.