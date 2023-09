Initiative Ruine Kocherburg erhält die höchste Auszeichnung für Denkmalschutz in Deutschland

Eine ganze Delegation vom Regierungspräsidium war am Donnerstag auf den Bergvorsprung über Unterkochen gekommen, für Staatssekretärin Andrea Lindlohr war es eine der drei Stationen auf ihrer Denkmalreise durchs Land. Seit 2007 haben hier Ehrenamtliche in mühevoller Arbeit die wohl aus dem 12. Jahrhundert stammende einst stolze Burg freigegraben. Die Initiative Ruine Kocherburg (INKO) bekommt dafür die Silberne Halbkugel. Das ist die höchste Auszeichnung für Denkmalschutz in Deutschland. Jede Menge Lob bekamen die Ehrenamtlichen schon vor der Preisverleihung.

Über 10.000 Stunden haben die Ehrenamtlichen der INKO im Geschichtsverein Aalen hier gearbeitet. Der einstigen Burg, die ab 1627 teils in ein Schloss umgewandelt wurde, das 1645 im 30–Jährigen Krieg schon wieder zerstört worden war, drohte der Totalverlust durch Einsturz der Mauern. Die Ruine wurde gesichert und ist nun erlebbar, auch kindgerecht und auf dem „Junker–Hans–Weg“. Für Lindlohr wurde damit ein wichtiges Kulturgut bewahrt und die INKO habe zum Schutz und Erhalt ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Und dieses Engagement wolle man weiter begleiten.

Für Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting hat die restaurierte Ruine viel Potential, auch was den Tourismus angeht. Er schätzt, dass sie künftig noch viele Besucher von nah und fern anzieht. Deshalb seien hier noch weitere Dinge in Planung, etwa mehrsprachige Plaketten, die Hinweise über die Burg geben.

Claus Wolf, Präsident des Landesdenkmalamts, nannte die Kocherburg einen „Kristallisationspunkt der Identifikation“. Was hier entstanden sei, sei schon sehr beeindruckend. Aalens Stadtarchivar Georg Wendt führte danach eine stattliche Anzahl von Interessierten durch die Ruine, von den ehemaligen Kellergewölben bis zur Schildmauer. Den Denkmalschutzpreis bekommt die INKO im November in Erfurt verliehen.