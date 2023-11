Illegale Müllentsorgung: Kloschüsseln landen an Glascontainer

Illegal entsorgter Müll ist in Aalen und den Stadtbezirken nichts Neues. Regelmäßig landen Tüten mit Restmüll auch an den Glascontainern und obendrauf jede Menge Sperrmüll. Ganz zum Ärger vieler Aalener.

Dass allerdings unverfrorene Bürger hier ihren Unrat in Form von zwei Kloschüsseln entsorgen, schlägt dann doch dem Fass den Boden aus. Ein Foto solcher ausgedienter entsorgter Schüsseln am Glascontainerstandort am Ortseingang von Unterkochen hat eine Leserin den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ zukommen lassen. Trotz Ärger über diesen Wildmüll formuliert sie ihre Nachricht süffisant mit den Worten, dass ein unbekannter Spender die beiden öffentlichen Toiletten in der Aalener Straße einfach abgestellt hat. Für deren Entsorgung ist nicht die Stadt Aalen zuständig. Vielmehr muss die GOA die ausrangierten Schüsseln jetzt mitnehmen.