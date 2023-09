Heike Brucker ist die neue Vorsitzende der CDU-Ostalb. Beim Kreisparteitag am Samstag wurde sie mit 77,9 Prozent der Stimmen für zwei Jahre an die Spitze der Christdemokraten gewählt ‐ und das als erste Frau in der 50-jährigen Geschichte der Ostalb-CDU. Die 41-Jährige beerbt damit den bisherigen Vorsitzenden Tim Bückner. Dieser wird sich künftig mehr auf sein Mandat als Landtagsabgeordneter konzentrieren, wie er verlauten ließ.

Brucker bedankte sich nach der Wahl für das Vertrauen der CDU-Mitglieder und betonte abermals ihre Ziele als Kreisparteichefin: Die Stärkung der Ortsverbände, die Gewinnung neuer Mitglieder und die Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2024.

Die vier gewählten stellvertretenden Kreisvorsitzenden sind: Winfried Mack, Paulien Borchard, Jens Mayer und Felix Schneider. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurden: Stefan Mack (Kreisschatzmeister), Hartmut Müller (Schriftführer), Sarah Schmid-Nürnberg (Pressesprecherin), Achim Bihr (Internetbeauftragter) und Markus Bosch (Mitgliederbeauftragter). Die 15 Beisitzerinnen und Beisitzer sind: Nadine Patzelt, Simon Haag, Joy Alemazung, Thomas Wagenblast, Michel le Maire, Michael Hoffann, Inka Kaufmann, Leonie Arnold, Gisela Knobloch, Gisela Stephan, Tamara Eppele, Justus Maurer, Mustafa Al-Ammar, Nico Gasch, und David Auer.