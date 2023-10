Am Donnerstag gegen 3.30 Uhr nachts ist es in der Heidenheimer Straße in Unterkochen zum Brand einer Thuja-Hecke sowie einige Meter weiter von mehreren Müllsäcken gekommen. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Diese konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 1000 Euro. In unmittelbarer Nähe zu den Bränden wurde ein Mann mit hellbraunen Haaren und einem Gipsarm beobachtet. Dieser Mann sowie Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.