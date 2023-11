Wegen fallender Preise rechnet die Firma Palm in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang um neun Prozent von 2,2 auf zwei Milliarden Euro. Die niedrigeren Kosten für Energie und Altpapier habe man mit entsprechend niedrigeren Verkaufspreisen an die Kunden weitergegeben. Das Unternehmen ist zum größten Hersteller von Zeitungspapier in Europa aufgestiegen. Dies hat Firmenchef Dr. Wolfgang Palm bei der traditionellen Jubilarehrung gesagt.

Ihm zufolge geht man „sturmfest“ und dank der sehr hohen Einsatzfreude der Beschäftigten sehr zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr. Der Firmenchef und seine Tochter Dr. Marina Palm ehrten zahlreiche verdiente Mitarbeiter. Georg Werthmann und Michael Winkler halten dem Unternehmen seit 40 Jahren die Treue. Sie erhielten ein Anerkennungsschreiben von Oberbürgermeister Frederick Brütting.

Im Rückblick sprach Palm von einem Geschäftsjahr, das durch außergewöhnliche Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine geprägt sei, für den noch kein Ende absehbar sei. Deutschland habe eine Million Ukrainer und darüber hinaus viele Asylbewerber aufgenommen, was die Sozialsysteme an ihr Limit bringe. Als einziges Land in Europa sei Deutschland in eine Rezession gerutscht, was der Redner dem Umstand zuschrieb, dass die Bundesregierung die falschen Rahmenbedingungen schaffe. Anstatt vehement und konsequent zu reagieren wie seinerzeit unter Kanzler Schröder, verhinderten ideologische Entscheidungen den klaren Blick auf die Notwendigkeiten. Mehr noch: Die Regierung tue alles, um die Situation zu verschlimmern durch eine Verschärfung des Tempos in der Energiewende. Deutschland werde die Welt nicht retten, aber eine Aussetzung der Klimaanstrengungen für drei Jahre würde der Wirtschaft helfen.

Eine freie Marktwirtschaft würde manches von allein lösen, ist Palm überzeugt. Das ausufernde Sozialwesen führt seiner Meinung nach dazu, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Angesichts der katastrophalen Rahmenbedingungen sei die deutsche Papierindustrie zwischen Januar und September erstmals um 17 Prozent geschrumpft. Im Verpackungsbereich belaufe sich das Minus auf elf Prozent, im Hygienebereich auf sieben Prozent. Palms Erklärung dafür: Um zu sparen, kauften die Menschen statt dreilagigem zweilagiges Toilettenpapier. Die von der Bundesregierung verfügte Haushaltssperre werde auch Palm wegen der Förderung für die Industrie treffen. „Wenn das bleibt, haben wir ein richtig großes Problem!“

Das Unternehmen selbst hat nach den Angaben seines Chefs unverändert weltweit 4.200 Beschäftigte in fünf Papierfabriken und 28 Wellpappenwerken. Die Unternehmen hätten sich zwar insgesamt erfolgreich geschlagen. Jetzt sei jedoch die Beschäftigung in den ausländischen Werken im Gegensatz zu früher erstmals besser als in den inländischen. Man spüre die Rezession in Deutschland.

In Neukochen hat das Unternehmen Wolfgang Palm zufolge unverändert 300 Beschäftigte. Die Nachfrage nach den niedrigen Flächengewichten der Papiermaschine 5 sei sehr hoch und sie entwickle sich leistungsmäßig prächtig. Die nachhaltigen Produkte zur Verpackungseinsparung seien der Renner.

Der Ausblick fiel zuversichtlich aus. Der prognostizierte Rückgang der Inflation werde zu mehr Kaufkraft führen und ein kleines Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,2 Prozent zulassen. Palm sei mit seinen Hochleistungsmaschinen und neuen Gasturbinen sehr wettbewerbsfähig aufgestellt. Die hohen Leistungen und der Teamgeist der Beschäftigten hätten sich bewährt und man habe Marktanteile gewinnen können. Die neue Fabrik habe sich sehr gut entwickelt.

Wolfgang Palm würdigte mit warmen Worten die Treue der Jubilare und dankte für „tollen Einsatz und große Erfolge“. Geehrt wurden Georg Werthmann und Michael Winkler für 40 Jahre. 25 Jahre halten Palm Roland Drewanz, Timo Enzinger, Michael Klein,Heiko Köhler und Paul Schiele die Treue, seit zehn Jahren sind Niklas Bopp, Daniel Dercho, Artur Gebert, Nadine Haschka, Simon Salzmann, Anton Schneider, Marius Weber und Andreas Ziora dabei.

Die Unterkochener Ortsvorsteherin Martina Lechner überbrachte die Grüße von Oberbürgermeister Frederick Brütting und nannte Palm ein Traditionsunternehmen mit modernster Technologie und vielen Standorten, das sich aber seiner Wurzeln in Unterkochen sehr bewusst sei und die ihm wichtig seien. Ihr Dank galt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Erfolg des weltweit bekannten Unternehmens beitrügen. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Kevin Sauer attestierte seinen Kolleginnen und Kollegen beeindruckende Jahre der Treue und des Einsatzes. „Ihr seid Herz und Seele dieses Familienunternehmens und darauf sind wir stolz!“