Feuerwehr Unterkochen: Abteilungsspitze bestätigt

Kürzlich hat die Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, Abteilung Unterkochen, stattgefunden. Nach den Berichten des Abteilungskommandanten, des Jugendfeuerwehrwarts sowie des Kassenverwalters erfolgte die Wahl zum Abteilungskommandanten und des ersten Stellvertreters. Beide Amtsinhaber, Abteilungskommandant Stephan Stütz und Stellvertreter Malte Bading, wurden mit klarer Mehrheit bestätigt und führen somit für weitere fünf Jahre die Abteilung an.

Im Berichtsjahr 2023 wurde die Abteilung zu 63 Alarmen gerufen. Keine Großbrände waren zu bewältigen, dennoch galt es manche Herausforderung im Einsatzgeschehen zu meistern. Positiv wurde hervorgehoben dass man an vielen Einsatzstellen hervorragend mit den benachbarten Abteilungen, Feuerwehren und allen Hilfsorganisationen zusammenarbeitete. Die insgesamt 25 Standortausbildungen waren gut besucht und man konnte im Jahr 2023 mit Zusatzausbildungen wie Industriebrandbekämpfung, DB Ausbildung an Schienenfahrzeugen, sich erfolgreich fortbilden. Sehr glücklich ist man auch über die gute Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte bei Einsätzen zwischen 7:00-17:00 Uhr. Hier wurden ausdrücklich vom Abteilungskommandanten und dem anwesenden Bürgermeister Schwarzendorfer die Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen mit großem Lob bedacht. Zahlreiche Aktivitäten wurden im vergangenen Jahr begleitet, besonders hervorgehoben wurde der Spatenstich zum Neubau der Feuerwache und die Beteiligung an der Fahrzeugweihe der Partnerfeuerwehr in Telfs/Tirol. Das Grußwort des Kommandanten Niedziella und die Hoffnung, dass die nächste Abteilungsversammlung in der neu gebauten Feuerwache abgehalten werden kann, beendete die Abteilungsversammlung.

Beförderungen: Celina Quasdorff, Marlene Stütz, Leo Dobler, zum Oberfeuerwehrmann Maximilian Münch. Ehrungen: 15 Jahre: Dennis Bader, 25 Jahre: Oliver Oberdorfer, Ralph Roth.