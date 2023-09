Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle.

Ein 25–Jähriger ist am Montagabend vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet

Am Montag um kurz vor 21 Uhr hat eine Polizeistreife im Bereich des Otto–Rieger–Platzes einen BMW bemerkt, dessen Fahrer durch unsichere Fahrweise auffiel.

Nachdem die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten und hierzu sowohl das Blaulicht als auch das Martinshorn am Streifenwagen einschalteten, flüchtete der BMW–Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heidenheimer Straße. An der dortigen Tennisanlage wendete der BMW–Fahrer sein Fahrzeug und fuhr wieder in Richtung Waldhäuser Straße zurück. Kurz darauf wurde in der Verlängerung der Waldhäuser Straße am dortigen Rathausplatz ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet.

Vor Ort trafen die Beamten auf den BMW, der auf dem Rathausplatz, im Bereich einer Apotheke, zwischen zwei Absperrpfoten und einem Verkehrszeichen hängenblieb und hierbei die Verkehrszeichen aus der Verankerung riss. Am Fahrzeug war die Fahrertür geöffnet und der Motor lief. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Bockgasse.

Durch die Polizeistreife konnte kurz darauf an der Kreuzung zur Kocherstraße ein 25–Jähriger vorläufig festgenommen werden. Im BMW konnte anschließend das Mobiltelefon des 25–Jährigen aufgefunden werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der vermeintliche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem bei einem durchgeführten Vortest auch noch Anzeichen für eine Betäubungsmittel–Beeinflussung nachgewiesen werden konnten, musste sich der junge Mann einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Zeugen