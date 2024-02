Direkt aus dem Fahrradkorb heraus hat ein Dieb einer 71-jährigen Frau den Rucksack geklaut. Die Seniorin stand am Mittwochmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Rad am Fußgängerüberweg in der Aalener Straße, als der Dieb zugriff.

Erst beim Einkaufen bemerkte die Frau das Fehlen. Im schwarzen Rucksack der Marke Young Living mit goldener Aufschrift befand sich ihre Geldbörse.

Hinweise auf den Dieb bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Telefon 07364/9559910.