Der FV08 ehrt Jubilare

Der Fußballverein 08 Unterkochen hat im Bischof-Hefele-Haus seine Jubilare geehrt. „Die Ehrung der langjährigen Mitglieder gehört zu den angenehmsten Aufgaben“, freute sich Vorsitzender Bernd Mauß.

Mauß richtete zunächst den Blick auf die aktuelle Lage des Gesamtvereins, der im 115.ten Jahr seines Bestehens sehr gut dasteht. Das Umfeld und die Trainingsmöglichkeiten rund um das Häselbachstadion mit Kunstrasen und Sporthalle bieten beste Bedingungen für die Unterkochener Fußballer. Innerhalb der SGM Kocher/Härtsfeld kann im Jugendbereich auf drei Kunstrasenplätze zurückgegriffen werden. Sowohl bei den Aktiven als auch bei den Jugendmannschaften gibt es regen Zuspruch und gute Erfolge im sportlichen Bereich. Die aktive Herrenmannschaft geht nach 14 Spieltagen als Tabellenführer in die Winterpause und auch im Bezirkspokal war man sehr erfolgreich und steht im Halbfinale. Die B- und C- Junioren der SGM Kocher/Härtsfeld spielen in der Regionenstaffel des WFV eine gute Rolle.

Neben Fußball wird auch in den Abteilungen Aerobic und Frauenturnen hervorragende Arbeit geleistet. Basis für diese erfolgreiche Entwicklung sind die vielen, engagierten Übungsleiter und Mitarbeiter in allen Bereichen des Vereins. Diesen gelte der besondere Dank der Vereinsführung, den Mauß entsprechend zum Ausdruck brachte.

Im Anschluss an den Bericht zum Vereinsgeschehen übernahm Bernd Mauß gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Frank Ackermann und Stefan Kurz die Ehrung der Jubilare:

25 Jahre Vereinszugehörigkeit (Vereinsehrennadel in Silber): Stefanie Uttenlauch, Anneliese Stütz, Dominik Scharfenecker. 40 Jahre (Vereinsehrennadel in Gold): Hanni Schunder, Ilonka Kühn, Hartwig Kaufmann, Peter Marek. 50 Jahre: Waltraud Schäffauer, Thomas Traub. 60 Jahre: Friedrich Babel, Harry Waldemer, Eberhard Amerein, Rainer Schäffauer.

FV08-Ehrenmitglied Karl Maier, der auf 76 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann, begleitete den Ehrungsabend. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Michael Mauß am Saxofon, der mit mitreißenden und jazzigen Stücken den offiziellen Teil stimmungsvoll begleitete.