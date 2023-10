Der FV 08 Unterkochen kann sich von der Konkurrenz absetzen

In der Bezirksliga hat Spitzenreiter FV 08 Unterkochen nach einem 1:0-Erfolg bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen nun sechs Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten FV Sontheim/Brenz. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II gewinnen mit 4:2 gegen die SGM Stödtlen/Tannhausen.

Heldenf./Heuchl. ‐ Unterkochen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Volk (86.). Auf einem guten Niveau präsentierten sich beide Mannschaften, mit einem leichtem Übergewicht an Torchancen für die Gäste aus Unterkochen. Die 08-Defensive stand stabil. In der zweiten Hälfte das gleiche Spiel: leichtes Übergewicht der Gäste, die sich relativ spät belohnten. Mit einem sehr schönen Spielzug mit vier Ballkontakten, erzielte Manuel Volk in Zusammenspiel mit Kurz und Ilg das Tor des Tages. Nach dem Treffer versuchte die Heimelf den Ausgleichstreffer zu erzielen. Dies gelang nicht und Unterkochen siegte mit 1:0.

Neuler ‐ Mögglingen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 H. Nagel (2.), 2:0 T. Knauer (41.). Es war ein heißer Schlagabtausch, mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Der TVN hatte das bessere Füßchen und belohnte sich verdient mit zwei Treffern. Wären die Gäste effektiver mit ihren Chancen umgegangen, hätten sie einen Anschlusstreffer erzielen können. Der Sieg für die Hausherren ging trotzdem in dieser Höhe mehr als in Ordnung.

Durlangen ‐ Hofherrn.-Unterr. II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Karacic (8.), 1:1 P. Weidel (44.), 2:1 Sing (72.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Durlangen (51.). Ein Spielbericht wurde uns nicht geschickt.

Dorfmerkingen II ‐ Stödtlen/Tannhausen 4:2 (2:1). Tore: 1:0, 4:2 D. Fischer (11., 88.), 2:0 F. Amon (38.), 2:1 M. Michel (39.), 2:2 N. Ilg (78., FE), 3:2 S. Fischer (85.).

Sontheim/Brenz ‐ Lauchheim 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Gentner (4.), 2:0 Gläser (15.), 3:0 Yoldas (52.), 4:0 Matuschek (63.).Ein Spielbericht wurde uns nicht geschickt.

Schnaitheim ‐ Schwabsberg-Buch 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Wegmann (15.), 2:0 Kolb (77.), 3:0 Schmidt (86.). Ein Spielbericht wurde uns nicht geschickt.