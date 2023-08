Charlien Wunderle erfüllt sich mit ihrem Tattoo–Studio einen großen Traum

Als Kind zeichnete sie für ihr Leben gern. Mit 15 Jahren begann sie das Zeichnen von Porträts zu perfektionieren. In der Schule habe sie von ihrer Kunstlehrerin den Vorwurf gehört, sie habe das Porträt nicht selbst gezeichnet sondern ausgedruckt. Die realistische Darstellung vom Menschen ist jedoch ihr großes Talent. Nun macht sich die mittlerweile 23–Jährige unter dem Künstlernamen Charlien Vivian selbstständig und erfüllt sich mit dem eigenen Tattoo–Studio in Unterkochen einen Traum.

An die Anfänge ihrer Kunst erinnern die Porträtzeichnungen an der Wand in ihrem Studio direkt neben der Behandlungsliege, auf der bald die Kunden Platz nehmen dürfen. „Der künstlerische Aspekt stand immer im Vordergrund“, erklärt Charlien Wunderle. Auf Instagram ist sie unter ihrem Künstlernamen Charlien Vivian zu finden. Mit ihrer Spezialisierung auf Fineline– und Microrealismus–Tattoos verspricht Charlien Vivian, die örtliche Tattoo–Szene zu bereichern.

Mit der Eröffnung der Vision Studios möchte sie allen Kunst– und Tattoo–Enthusiasten in Unterkochen und darüber hinaus die Möglichkeit bieten, von ihrem Schaffen zu profitieren. Die Räumlichkeiten bieten Platz für Gasttätowierer oder auch einen Auszubildenden. Sie freue sich, wenn das Studio belebt wird und andere Künstler an einer Mitarbeit interessiert sind.

Fineline und Microrealism seien zwei Tattoo–Stile, die in der Tattoo–Branche beliebt sind. Fineline beziehe sich auf eine Technik, bei der feine Linien verwendet werden, um ein Tattoo zu erstellen, erklärt sie. Es handele sich um dünnere Linien und eine subtilere Darstellung von Details im Vergleich zu anderen Stilen. Dabei schattiere man Bereiche, um Tiefe und Dimension hinzuzufügen. Dieser Stil könne für verschiedene Motive verwendet werden, von minimalen Designs bis hin zu komplexeren Bildern, betont die Künstlerin.

Microrealism hingegen sei ein Tattoo–Stil, der sich auf die Darstellung von winzigen, realistischen Details spezialisiert hat. Dabei werde eine Kombination aus feinen Linien, Schattierungen, Texturen und Schattierungen verwendet, um ein kleines Motiv so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Es erfordere eine hohe Präzision und Finesse seitens der Tätowiererin, um diese kleinen Details zu meistern und ein beeindruckendes Ergebnis zu erzielen. Beide Stile erfordern Geschick, Geduld und Erfahrung, um die gewünschten realistischen Effekte zu erzielen. Die Erfahrung bringe sie mit.

Dass sie direkt nach dem Abschluss der Realschule als Künstlerin durchstartet, habe allerdings ihr Vater nicht gewollt. Weil man von der Kunst nicht leben könne, sei seine Meinung gewesen. So absolvierte sie eine Ausbildung zur Groß– und Außenhandelskauffrau. Später jobbte sie in einer Physiopraxis am Empfang. Nach der Arbeit übte sie bis spät in die Nacht auf Kunsthaut. Im Aalener Art Tattoo Studio „Hasta La Muerte“ übte sie unter Anleitung ein Jahr lang und arbeitete hart an der Perfektion ihrer Kunst.

Seit 2021 arbeitet sie hauptberuflich als Tätowiererin. Hin und wieder tätowiere sie auch für einen guten Zweck, wie beim Sommerfest des Kollektiv K. Sie war das erste offizielle Mitglied des Kollektivs und hilft bei Veranstaltungen, wann immer sie kann. Das man für die Erdbebenopfer in Antakya der Provinz Hatay spende, sei für sie selbstverständlich gewesen, denn die türkische Stadt wurde durch das Erdbeben fast völlig zerstört. Und so habe sie gemeinsam mit Aileen Kling aus dem Vorstand des Kollektiv K eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Zwei weitere Tätowiererinnen haben sich daran beteiligt“, so Charlien Vivian. Mit Ami Henne aus Oberkochen und Lucie von Performance Tattoo aus Ellwangen habe sie einen ganzen Tag lang tätowiert. Der Erlös ging an die Erdbebenopfer von Antakya.

Für die Zukunft wünsche sie sich, dass sie mehr Porträts tätowieren dürfe, weil darin ihr großes Talent liege. Momentan sei die Nachfrage noch gering. Das Porträt von Frida Kahlo habe sie bereits umsetzten dürfen und es sei großartig geworden. In Hamburg habe sie eine Bundestagsabgeordnete der FDP tätowiert. Mittlerweile seien Tattoos salonfähig und alte Vorurteile würden in der Gesellschaft immer mehr verblassen. Der Mindestpreis in ihrem Studio liege aktuell bei 120 Euro und der Tagessatz bei 1000 Euro. Im Vergleich zu Städten wie Hamburg ein Schnäppchen, dann da liege der Tagessatz bei 3000 Euro.

Interessierte sind herzlich eingeladen am kommenden Samstag ab 12 Uhr bei guter Musik, kalten Getränken und Sacks mehr über ihre einzigartigen Tattoo–Stile und -Techniken zu erfahren. Die Vision Studios befinden sich in der Pfromäckerstraße 25 in Unterkochen. Einen Vorgeschmack auf ihre Kunst bietet ihr Instagram–Account unter charlien.vivian.tattoo. Zur Eröffnung am Samstag werden 10 Gutscheine jeweils im Wert von 100 Euro verlost.