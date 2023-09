Zum ersten Mal in ihrer 50-jährigen Geschichte hat mit Heike Brucker eine Frau den Vorsitz der CDU-Ostalb inne. Beim Kreisparteitag am vergangenen Samstag wurde sie mit 77,9 Prozent der Stimmen (88 stimmten mit „Ja“, 25 mit „Nein“, vier enthielten sich) an die Spitze der Christdemokraten im Kreis gewählt. Brucker folgt damit auf den Landtagsabgeordneten Tim Bückner, der seinen Vorsitz niedergelegt hat, um sich voll und ganz auf sein Mandat in Stuttgart konzentrieren zu können.

Heike Brucker ging am Samstag als alleinige Kandidatin für den Kreisvorsitz ins Rennen. Vor dem Wahlgang schilderte die 41-Jährige den Parteimitgliedern ihre Ziele und Visionen für die kommenden zwei Jahre in einer Rede. „Die CDU wird mehr gebraucht denn je“, stellte die parlamentarische Referentin Winfried Macks fest. Die Partei sei in jedem Ort präsent und müsse wieder zur politisch treibenden Kraft im Kreis werden. Als gut vernetzte und bodenständige Politikerin wolle sie im gesamten Landkreis und in jedem Ort unterwegs sein und an der Basis arbeiten. Gerade die inhaltliche Arbeit will Brucker wieder in den Vordergrund rücken. „Die Partei soll von unten nach oben wirken“, forderte sie. Das wichtigste Mittel, dies durchzusetzen, seien Anträge der CDU-Ostalb auf Landes- und Bundesebene. Einen ebensolchen Antrag hatte sie auch mit auf den Kreisparteitag gebracht: Heike Brucker setzt sich für eine kostenlose Meisterausbildung ein. Ihr sei die Gleichstellung der beruflichen Ausbildung und Hochschulabschlüssen wichtig. „Das Handwerk gehört zu unserer Kultur. Wir müssen uns an die Seite der Handwerker stellen“, forderte die 41-Jährige. Dafür erhielt sie einstimmig Zustimmung der Parteimitglieder.

Bruckers drei wichtigsten Ziele an der Partei-Kreisspitze sind: die Stärkung der Ortsverbände, der Gewinn neuer Mitglieder und die Vorbereitung auf eine erfolgreiche Kommunal- und Europawahl in einem Jahr. Ebenfalls wichtig seien Bürokratieabbau, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Stärkung des Ehrenamts.

Ihr Vorgänger Tim Bückner erklärte auf dem Parteitag, warum er sein Amt nach nur eineinhalb Jahren wieder abgibt. „Mein Mandat in Stuttgart hat Dimensionen angenommen, die so nicht abzusehen waren“, berichtete er. Für sein Amt im Kreisvorsitz sei schlicht zu wenig Zeit geblieben und er habe das Gefühl gehabt, den Aufgaben eines Vorsitzenden nicht mehr gerecht werden zu können. Zusätzlich sei die Stelle des Kreisgeschäftsführers monatelang unbesetzt gewesen. Die Mitarbeiter Doris Funk und Leon Barth hätten den Laden am Laufen gehalten, wofür Bückner ausdrücklich seinen Dank aussprach. Mit Theo Elmazoudis habe man nun einen echten Glücksgriff gelandet. Ein Kommentar zur aktuellen Kreispolitik durfte dabei natürlich nicht fehlen: Tim Brücker bedankte sich beim nicht anwesenden Landrat Joachim Bläse für seinen „kühlen Kopf“ in der Klinikdebatte. Er habe es geschafft, die vielen Interessen der einzelnen Gemeinden unter einen Hut zu bekommen. Außerdem forderte der Landtagsabgeordnete, weiterhin an der Parteidogmatik festzuhalten, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch auszuschließen: „Ich kann nur davor warnen, dass wir als CDU unsere Positionen aufweichen.“ Auch wenn es in einzelnen Punkten Überschneidungen gebe, seien diese, in denen beide Parteien nicht übereinstimmen, rassistisch und menschenverachtend. An Kritik an der aktuellen Bundesregierung fehlte es auch beim CDU-Kreisparteitag auf der Ostalb nicht. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter sprach in einer scharfen Rede davon, dass Bundeskanzler Scholz und seine Regierung ihre Politik nicht erklären würden. „Noch nie ist Deutschland so schlecht regiert worden“, rief Kiesewetter in den Saal. Aber der Abgeordnete schreckte auch nicht vor Kritik in den eigenen Reihen zurück. Die CDU habe bislang ihre Rolle als Oppositionspartei nicht wirklich angenommen. Die Fehler der vergangen Jahre müsse man konsequent aufarbeiten.

Neben der Wahl von Heike Brucker zur Vorsitzenden wurden vier Stellvertreter gewählt. Diese sind Winfried Mack, Pauline Borchard, Jens Mayer und Felix Schneider. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurden: Stefan Mack (Kreisschatzmeister), Hartmut Müller (Schriftführer), Sarah Schmid-Nürnberg (Pressesprecherin), Achim Bihr (Internetbeauftragter) und Markus Bosch (Mitgliederbeauftragter). Die 15 Beisitzerinnen und Beisitzer sind: Nadine Patzelt, Simon Haag, Joy Alemazung, Thomas Wagenblast, Michel le Maire, Michael Hoffmann, Inka Kaufmann, Leonie Arnold, Gisela Knobloch, Gisela Stephan, Tamara Eppele, Justus Maurer, Mustafa Al-Ammar, Nico Gasch und David Auer.